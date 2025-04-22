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連3天「收到3字訊息」驚呆了！　醫火速截圖：大家提高警惕

▲▼LINE,滑手機。（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

近年來詐騙手法五花八門，受害者不計其數。ICU醫師陳志金今（22）日發文透露，他已連續3天收到同樣的訊息，開頭都是「在忙嗎？」接著不是請他幫忙投票，就是裝可憐借錢，於是他假意受騙，等對方提供帳號後再迅速截圖，並傳給被盜的朋友報案。

陳志金在臉書提到，已經第三天收到「在忙嗎」的訊息了，相同的起手式，讓他確定同事又被盜帳號了，於是他開始跟對方虛與委蛇，想看看詐騙集團還有什麼話術。

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當時，對方傳訊息表示，「我網轉額度今天用滿了，想跟你借10萬，明天錢到了我轉給你，不知道方便嗎？」而他則配合地說，「老朋友了！沒問題！要怎麼給你？提現金，還是轉給你？」

陳志金坦言，原本他曾想說，是否將對方約出來，接著報警處理，但後來怕麻煩，所以還是在網上解決，並假裝上當請對方提供帳號；過程中，他發現詐騙集團並非一次傳完帳號資訊，而是分了4次，「這樣分次顯示他是現場查的，而不是預先準備好的！嘩！連這個細節都想到了。」

▲對話截圖。（圖／翻攝自臉書／Icu醫生陳志金）

▲對話截圖。（圖／翻攝自臉書／Icu醫生陳志金）

最後，他迅速截圖、封鎖對方，接著打電話通知被盜同事，請他去報案，「大部分的醫療人員都很單純、善良、熱心，很容易因為想要助人而受騙，大家要多提高警惕。」

另外，陳志金事後還發現，對方提供的帳號資訊，雖然是郵局代碼，但帳號卻只有13碼，「可能不是實體帳號，而是虛擬帳號。」

對此，網友們紛紛回應，「感謝阿金醫師的熱情防詐」、「這些都是虛擬帳號，我們小朋友補習班轉帳也是虛擬帳號，因為每一個家長的帳號不一樣，這樣他們才可以知道是哪一位有繳錢了」、「現在詐騙好多，真的要小心」、「看來投票也不能幫忙了」。

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