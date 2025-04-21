虛擬貨幣投資險成騙局！警銀聯手攔阻守住10萬元

▲警銀合力阻詐守護民眾財產。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東警察分局寶桑派出所近日接獲台東市大同路郵局通報，一名林姓行員發現民眾疑似遭遇詐騙，欲匯出新台幣10萬元，立即通報警方處理。寶桑所警員楊紫彬、李夙平、薛嘉琪迅速到場了解狀況，成功阻止一起假投資詐騙事件，協助民眾保住積蓄。

警方到場後與欲匯款的林姓女子交談，起初她表示是為投資虛擬貨幣匯款，隨後又改稱是代朋友匯款，說法反覆。員警察覺有異，遂安撫對方情緒並經其同意後，查看相關通訊訊息。經查，其所加入的投資群組頻繁使用如「穩賺不賠」、「現在不投資以後會後悔」等典型詐騙話術，企圖誘導投資人一步步投入更多資金。

員警以實際案例耐心說明常見假投資詐騙手法，協助林女看清詐騙手段。林女經深思後恍然大悟，慶幸在警方與行員的即時勸說下未完成匯款，避免財產損失，並感謝警方與行員的熱心協助。

台東警察分局提醒民眾，近年詐騙手法層出不窮，特別是假投資、假交友等網路詐騙風險日益嚴重。民眾在接觸到來路不明的投資邀約時，務必提高警覺，切勿輕信「穩賺不賠」等誘人話術。建議可透過「打詐儀錶板」網站（https://165dashboard.tw/）查詢最新詐騙手法與案例分享，若有疑慮也可撥打165反詐騙專線或110報案專線查證，守護自身財產安全。