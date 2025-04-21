台南爽放連假！1家6口「日本自由行」才2天GG了　全場酸爆

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

記者周亭瑋／綜合報導

為了配合全中運，台南市公私立高中職、國中及國小共339所學校，於4月21日至24日停課，許多家長也趁此安排出遊行程。就有網友透露，朋友帶妻小、爸媽到日本自由行，怎料過程中為了省錢，和長輩發生爭執，甚至鬧到喊話要回國。

網友昨日在PTT發文提到，朋友小孩學區好像停課一個禮拜，於是他規劃帶老婆、兩個小孩和父母，一共6人到日本自由行，「今天才第二天，好像已經吵架了，還被長輩罵。」

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他接著表示，「原來朋友自由行想省錢，帶長輩、小孩拉行李走路，走到該該叫，長輩說3公里很遠能不能搭計程車，他們出錢沒關係，結果朋友死要面子，說自由行就是這樣一直走路，現在吵到長輩想要回國了？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

對此，大多網友留言喊扯，「3公里不叫計程車活該」、「走路不奇怪，但拉行李走路絕對不正常」、「人家要花錢搭車，還惱羞成怒，是有什麼強迫症啊」、「別說長輩了，老婆小孩也不想拉行李走3公里」、「最好是一直走=自由行，拉行季走3km根本智X」、「年輕人自由行也不會拉行李走3公里吧」。

另外，不少鄉民也直言，「有長輩本來就不能這樣規劃」、「敢帶長輩出門自由行就該有點自覺」、「自由行是無拘束的行程，不是一直走路就叫自由行」、「帶長輩出國找旅行團就對了，搞自由行又不租車...自找麻煩」、「長輩腳力不行的話，你是在虐待他們，我帶長輩一定包車絕不讓他們走，沒看過誰在台灣玩拉行李走3公里」。

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