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最新詐騙！　一堆人中招

（圖／翻攝陳志金臉書）

▲陳志金分享遇到詐騙。（圖／翻攝陳志金臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

注意最新詐騙手法！ICU醫生陳志金提醒，遇到LINE「投票詐騙」手法，「身邊認識的人，已經有四位的帳號被盜取了！大家要提高警惕。」對此，不少網友直呼有收到，「最近很多人被盜」。刑事局提醒，民眾切記不要點擊不明連結。

陳志金20日在臉書說，收到前同事傳來「有在忙嗎」的訊息，「我猜應該是她的帳號被盜了！她一般會稱呼我『主任』。這種『無差別』的『起手式』，十之八九不是你熟悉的人！她是要向我借錢嗎？我先來試探看看。」

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陳志金回應，「還好，有什麼事？」對方回，「小朋友在參加繪畫比賽，可以幫忙投一票嗎？」他表示，「喔喔！原來是釣魚，前同事未婚沒有小孩，但是她卻沒說明是『誰的』小朋友？」

▼陳志金分享遇到詐騙。（圖／翻攝陳志金臉書）

（圖／翻攝陳志金臉書）

「好啊！」陳志金心想，沒有點連結應該就沒事；結果對方又說，「幫我投14號，目前是962票，謝謝了」，並附上一個網址。他立刻截圖封鎖對方，馬上把截圖傳給共同朋友提醒他們。

陳志金表示，基於好奇想要知道連結是什麼內容，但也擔心點下去以後，會不會就「中招」？於是搜尋這個網址，竟然沒有任何有關「詐騙」的討論，會不會是他誤會了呢？

陳志金指出，網頁真的是一個繪畫比賽，參加投票就有機會抽中1000元券，真的有「14號」，真的是「962票」，「啊！這是假的！如果這是真的，這962不可能停留在962！」

陳志金提到，隔天另一位離職的同事傳來「有在忙嗎」、「小朋友在參加繪畫比賽，可以幫忙投一票嗎？幫我投14號，目前是962票，謝謝了」，並附上一個網址。

▼勿點投票網址！是詐騙！（圖／翻攝陳志金臉書）

（圖／翻攝陳志金臉書）

陳志金說，內容和前一天的一模一樣，一字不差！且一樣是分段貼出，針對有回應的人會上勾的人，才給出下一段資訊；投票網頁做得非常逼真，讓你一直信到第四關，在投票時才會騙取你LINE帳號密碼，奪取你的LINE帳號！

陳志金提醒，破綻就是票數仍然停留在「962」，但「網址」和前一天的不一樣，難怪查不到相關的詐騙貼文，原來是一直變換網址，再轉址到詐騙網頁，「身邊認識的人，已經有4位的帳號被盜取了！大家要提高警惕。」

對此，許多網友留言，「糟，我最近點過，還幫她投票」、「我同事就這樣被騙走帳號，大家真的要互相提醒」、「最近周遭朋友很多這種詐騙，還有寵物投票的」、「最近很多人被盜，投票的連結最好都不要點」、「前幾天我爸也被這招騙，然後被盜LINE帳號，還好最後帳號拿回來了。」

刑事局提醒，民眾收到帶有不明連結訊息，應提高警覺，即使是親朋好友傳送的訊息，也切記不要點擊不明連結，也不要依指示帳號、密碼、手機驗證碼或其他個人資料；如果對方在訊息中要求錢財，應確實查證其是否為本人。

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