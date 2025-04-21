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兒在家喊1句「母親卻不太理」　大票媽媽爆共鳴：你爸還活著

▲▼小朋友,小孩,兒童,家長,親子,假日,休憩,兒童安全,散步,出遊（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友近日在網上坦言，當了母親後才明白，為何兒時跟媽媽分享事情時，對方都不太想理自己。這番話掀起廣大共鳴，美女醫師王姿允也有感而發，直呼「尤其是假日！我的回覆率變成75%應該很正常吧？」

王姿允昨日在臉書貼出截圖，只見一位女網友苦笑表示，「當了媽才知道，為什麼我小時候突然想跟我媽分享一件事，一直叫『媽咪！媽咪！妳看......』，我媽都不太理我。」

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這番話瞬間引起她的共鳴，表示「非常同意。尤其是假日，當小孩從早上7:00到現在，已經叫媽咪超過300次以上，我的回覆率變成75%應該很正常吧？」

▲▼生小孩,嬰兒,寶寶,男嬰,學步車,育兒,兒子,孫子。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

無獨有偶，另一名母親也笑說，「我們盡量回覆率達95%啦！但是小孩一天叫媽媽360次，漏掉幾次不理他也是很合理的吧！」

話題引起熱議，大票女網友洗版回應，「我有時都回：你可以找你爸嗎？他還活著」、「正常啊！尤其小孩不用上學時，整個心思通通都放在媽媽身上，有些小孩還會吵著要媽媽帶他出去玩呢」、「他們都會無視爸爸，好幾次我被cue的時候，都會說『你爸離你比較近，可以去問他』」、「尤其兒子最恐怖，不管什麼事，一律先叫媽媽（先四聲再二聲），爸爸在旁聽得很爽」、「心裡會想怎麼都不叫爸爸？因為爸爸不是在大便，就是在大便的路上」、「我兒子沒回覆他，都直接拉我的手，還很大力，有時候我會叫他找爸爸，但都很快就又跑來找我了」、「我差不多50%」、「75%我覺得好高，我只剩3%」。

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