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假黃仁勳送飆股逆襲美關稅衝擊　全聯倉儲火警檢察官自爆險受騙

▲▼輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳（圖中）宴請台廠供應鏈，矽品董事長蔡祺文（右1）嗨拿輝達卡片炫耀，圖左為矽品美國分公司總經理張啟斌。（圖／記者高兆麟攝）

▲關稅政策衝擊全球經濟，股市狂跌害投資人荷包大失血，有詐騙集團看準時事，誆稱「「AI教父黃仁勳」邀集網友加入Line群組「飆股向前衝」進行詐騙。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

關稅政策衝擊全球經濟，股市狂跌害投資人荷包大失血，台中地檢署檢察官廖志祥今（21）日表示，詐騙手法多樣且結合時事，近日網路上就出現「「AI教父黃仁勳」邀集加入Line群組「飆股向前衝」，要傳送投資秘笈，還驚爆自己之前當律師時都曾差點受騙，提醒大家千萬要小心！

▲台中醫院,廖志祥。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中地檢署檢察官廖志祥今天受邀前往台中醫院，進行廉能宣導。（圖／記者游瓊華翻攝）

為增進公務員、醫事人員及承攬廠商綠能及廉能法紀觀念，台中醫院今天特別邀請參與去年台中市大肚區全聯倉儲大火案、同時也主辦多起選舉賄選案的檢察官廖志祥，到院分享多年來擔任律師、檢察官雙重身分實務辦案經驗。廖志祥特別提醒投資人，近日美國川普總統引發全球恐慌的關稅政策，讓很多人誤入投資理財詐騙陷阱。

除了當心投資詐騙，廖志祥也針對公務人員與醫療單位常會混淆的「圖利與便民」進行說明，強調並不是錢進入自己口袋才叫圖利，只要跟自己職務相關的都可能因涉及圖利使自己陷入觸法的風險，尤其醫院藥物或設備的採購過程更要謹慎小心。

衛生福利部台中醫院副院長葉周明代表院方，感謝廖志祥到院進行廉能法紀講座，並以醫院或公務單位觸法案例，提醒醫院或公務人員，清楚分辨圖利與便民的差異，避免因利益衝突可能衍生違失風險。

主辦該場能講座的政風室主任龔俊彥表示，希望透過舉辦廉能講座，建構醫院同仁廉政法治概念，共同樹立全民廉潔守法觀念，提升醫院整體運作效能，有效預防貪瀆情事發生。

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04/20 全台詐欺最新數據

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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