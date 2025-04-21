搭高鐵「從苗栗到台北」只花30元！她激推1招：好用又優惠

▲高鐵。（圖／記者李姿慧攝）

記者周亭瑋／綜合報導

近年來高鐵運量及營收不斷提升，今年2月日均已達22.4萬人次。交通部主祕沈慧虹昨就發文指出，不論是高鐵還是台鐵，她都有下載官方APP，並累積會員點數，這回她從苗栗搭高鐵到台北，用點數折抵後，車錢只花了30元，讓她不禁大讚，「好用又優惠！」

沈慧虹在臉書發文提到，買台鐵車票時，她都透過「台鐵e訂通」APP購票，而高鐵車票則是從「T-EX行動購票」APP，因為加入會員購票可累積點數。

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她接著分享道，「這次我使用台鐵點數103點，折抵51元，台北到新竹自強號177元，只要付126元；而高鐵從苗栗到台北，2000點折抵400元，我只用30元！真的是好用又優惠！」

對此，網友們紛紛回應，「我都用台鐵APP，點數折票價真的很不錯」、「我也超愛用這兩個APP」、「希望台鐵會員點數可以兌換台鐵便當」、「真希望區間車也能集點，我家是小站，只有區間車會停，到大站換對號列車時間上反而更久，常常來回台北但都無法累積里程」、「我用了好幾年了，還沒兌換過點數」。

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