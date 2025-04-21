客戶傳LINE！業務幫忙「30分鐘後慘了」　主管被嗆、同事被性騷擾

記者曾筠淇／綜合報導

本站報導《最新詐騙！ 一堆人中招》，LINE「投票詐騙」很常見，常常都是透過LINE要好友幫忙投票。之前也有一名業務透露，他的客戶找他幫忙投票，於是他就提供了相關資料，沒想到LINE便因此被盜用，詐騙集團還「向我的朋友、客戶借錢」。

一名業務在影片中透露，之前有個客戶傳連結給他，「請我幫忙投繪畫比賽的一個票」，因為網站是一人一票實名制，所以他就填了LINE的資料，並且填寫簡訊認證碼，結果30分鐘後，他就發現自己的LINE已經被登出了，而且帳號被盜用。

該名業務接續指出，詐騙集團還冒用他的身分，去跟他的朋友、客戶借錢，如果沒有成功騙到人，就會再傳投票連結，然後再盜他們的帳號，「形成一個無限循環的詐騙鏈」。此外，詐騙集團還在他的工作群組內，對他的主管叫囂、性騷擾公司同事、喊價要賣帳號，讓他直呼「這已經不單純的詐騙，這是一個無差別的個資綁架」。

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最後業務也提醒，如果發現自己的帳號被盜，且是立刻發現，「請立刻點擊再次登入，系統會進行裝置認證」，若帳號核對成功，帳號就會立刻從其他裝置燈出，就有機會搶回帳號；但如果時間已經過了很久，甚至被更改密碼，則要趕緊打給LINE Pay客服，停用支付功能，並且寫信給LINE客服，回報帳號被盜，請求協助，「然後一定要到警局備案，避免被誤認為詐騙的嫌疑人」。