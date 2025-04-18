穀雨財運超旺！3星座、3生肖有機會升遷加薪　屬猴留意高風險決策

▲本週日將迎來24節氣中的「穀雨」，屆時豐沛雨水和夏天來臨，讓大地萬物生氣勃勃。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

本週日（4月20日）將迎來24節氣中的「穀雨」，也是夏季來臨前的最1個節氣。對此，清水孟國際塔羅雲蔚老師就點名「3星座」及「3生肖」，無論是正財還是偏財，都能抓住機會，也可能有貴人相助、事業升遷、投資獲利，財運超級旺。

TOP 3 天蠍座

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在穀雨節氣這一天，天蠍座在財務管理上變得更為謹慎，能夠清楚地分析自己的財務狀況，並做出有利的調整。這樣的清晰思路讓他們能夠在投資或理財方面做出明智選擇，從而獲得穩定的回報。天蠍座也特別善於把握投資機會，不管是創業、房地產還是股票等方面，都有機會從中獲利。

天蠍座在人際關係方面的表現也為財運帶來正面影響，與合作夥伴或貴人的互動非常順利，能夠獲得對方的支持，促成更多的財務機會。不僅如此，天蠍座的人際關係強大，容易因為朋友或同事的推薦，而接觸到更多有利的商業機會，也使偏財運有了很大的提升，可能會從意外的收入來源中獲得額外的回報。

TOP 2 雙魚座

在穀雨節氣當天，雙魚座在人際圈中特別受到歡迎，不管是在工作場合、商業合作，還是社交場合，都能遇到對自己有利的人。這些貴人可能是職場上的長輩、業界前輩，甚至是朋友介紹的機會，讓雙魚座能夠獲得更多資源，進而提升財務狀況。這段時間雙魚座的直覺特別敏銳，能夠察覺市場變化，抓住有利的財務機會，無論是創業、投資，還是副業發展，都有很高的成功率。

除了貴人運強，雙魚座在財務管理上也能表現得更為穩健，不像以往容易衝動花錢，而是懂得如何讓金錢流動得更有效率。尤其是在工作方面，有機會獲得升遷加薪，或者接到額外的專案與合作機會，讓收入增加。對於經營副業或做投資的雙魚座來說，這時間容易獲得穩定的回報，只要保持耐心與理性決策，就能在這一天把握財運，讓收入更上一層樓。

TOP 1 牡羊座

在穀雨節氣這天，牡羊座的行動力強，願意積極爭取更好的收入，無論是升遷、加薪，還是接手新的專案，都能展現出色的能力，讓財務狀況穩步成長。牡羊座的思維靈活，特別適合開發新業務或尋找額外的賺錢方式，例如創業、副業經營，或是短期投資，都可能帶來不錯的收益。由於此時牡羊座做事果斷又有效率，能快速把握市場機會，讓收入更快累積。

除了正財運強勁，牡羊座的偏財運也十分不錯，尤其是在投資、額外收入方面，容易獲得意想不到的好運。舉例來說，過去的投資可能開始見到回報，或是偶然間得到新的商業機會，帶來額外的金錢收益。而在人際關係的拓展，也為牡羊座帶來財務上的幫助，可能因為朋友或貴人的介紹，獲得新合作或財務支援。這一天的牡羊座財運旺盛，無論是正職收入還是額外進帳，都有明顯的提升，適合積極行動，把握機會創造更豐厚的財富。

TOP 3 豬

穀雨這天，屬豬的人特別容易獲得來自貴人的幫助，不論是在職場或投資領域，都可能有資源共享的機會，甚至有望透過合作關係獲取額外的收益。屬豬者的偏財運亦有亮點，如果適度參與短期投資、抽獎或其他理財活動，可能會獲得小額意外之財。然而，由於當天的能量仍有波動，因此屬豬之人應保持謹慎，不宜貿然進行高風險投資，以確保財運穩中求勝。整體來說，屬豬的朋友在這一天的財運屬於財氣穩定成長型，透過良好的規劃與貴人助力，仍可收穫不錯的財富成果。

TOP 2 虎

穀雨這一天，屬虎者在職場上可能會迎來新的機遇，無論是升職、加薪，或是業績提升，都有機會獲得實質性的財務成長。偏財運方面也格外亮眼，特別是短期投資、彩券、外匯等方面，容易獲得意外之財。加上貴人助力強勁，屬虎的人在合作投資或商業談判中，容易占據有利位置，獲取更多財富機會。雖然當日財運極佳，仍需注意理性決策，避免因過度自信或衝動投資而產生損失。若能保持冷靜，適時把握機會，屬虎者在穀雨這天的財運表現將極為出色。

TOP 1 猴

穀雨當天，屬猴的朋友在職場上容易獲得升遷、加薪或接觸到新的賺錢機會，事業發展順遂，正財運強勁。而屬猴者偏財運更是格外突出，投資、股票、彩券等方面容易有意外收穫，甚至可能因貴人提攜，獲得額外的財務機會。加上屬猴的人天生聰明靈活，善於抓住市場動向，在穀雨這天更能憑藉敏銳的判斷力，把握最佳時機獲利。值得注意的是，儘管財運鼎盛，仍需保持謹慎，避免因過度樂觀而做出高風險決策，只要適當規劃並冷靜應對，屬猴的人在這天將成為財運最旺的生肖，收益最大化。

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