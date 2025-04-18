　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

穀雨財運超旺！3星座、3生肖有機會升遷加薪　屬猴留意高風險決策

本週日將迎來24節氣中的「穀雨」，屆時豐沛雨水和夏天來臨，讓大地萬物生氣勃勃。（示意圖／翻攝自unsplash）

▲本週日將迎來24節氣中的「穀雨」，屆時豐沛雨水和夏天來臨，讓大地萬物生氣勃勃。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

本週日（4月20日）將迎來24節氣中的「穀雨」，也是夏季來臨前的最1個節氣。對此，清水孟國際塔羅雲蔚老師就點名「3星座」及「3生肖」，無論是正財還是偏財，都能抓住機會，也可能有貴人相助、事業升遷、投資獲利，財運超級旺。

TOP 3 天蠍座

[廣告]請繼續往下閱讀...

在穀雨節氣這一天，天蠍座在財務管理上變得更為謹慎，能夠清楚地分析自己的財務狀況，並做出有利的調整。這樣的清晰思路讓他們能夠在投資或理財方面做出明智選擇，從而獲得穩定的回報。天蠍座也特別善於把握投資機會，不管是創業、房地產還是股票等方面，都有機會從中獲利。

天蠍座在人際關係方面的表現也為財運帶來正面影響，與合作夥伴或貴人的互動非常順利，能夠獲得對方的支持，促成更多的財務機會。不僅如此，天蠍座的人際關係強大，容易因為朋友或同事的推薦，而接觸到更多有利的商業機會，也使偏財運有了很大的提升，可能會從意外的收入來源中獲得額外的回報。

TOP 2 雙魚座

在穀雨節氣當天，雙魚座在人際圈中特別受到歡迎，不管是在工作場合、商業合作，還是社交場合，都能遇到對自己有利的人。這些貴人可能是職場上的長輩、業界前輩，甚至是朋友介紹的機會，讓雙魚座能夠獲得更多資源，進而提升財務狀況。這段時間雙魚座的直覺特別敏銳，能夠察覺市場變化，抓住有利的財務機會，無論是創業、投資，還是副業發展，都有很高的成功率。

除了貴人運強，雙魚座在財務管理上也能表現得更為穩健，不像以往容易衝動花錢，而是懂得如何讓金錢流動得更有效率。尤其是在工作方面，有機會獲得升遷加薪，或者接到額外的專案與合作機會，讓收入增加。對於經營副業或做投資的雙魚座來說，這時間容易獲得穩定的回報，只要保持耐心與理性決策，就能在這一天把握財運，讓收入更上一層樓。

TOP 1 牡羊座

在穀雨節氣這天，牡羊座的行動力強，願意積極爭取更好的收入，無論是升遷、加薪，還是接手新的專案，都能展現出色的能力，讓財務狀況穩步成長。牡羊座的思維靈活，特別適合開發新業務或尋找額外的賺錢方式，例如創業、副業經營，或是短期投資，都可能帶來不錯的收益。由於此時牡羊座做事果斷又有效率，能快速把握市場機會，讓收入更快累積。

除了正財運強勁，牡羊座的偏財運也十分不錯，尤其是在投資、額外收入方面，容易獲得意想不到的好運。舉例來說，過去的投資可能開始見到回報，或是偶然間得到新的商業機會，帶來額外的金錢收益。而在人際關係的拓展，也為牡羊座帶來財務上的幫助，可能因為朋友或貴人的介紹，獲得新合作或財務支援。這一天的牡羊座財運旺盛，無論是正職收入還是額外進帳，都有明顯的提升，適合積極行動，把握機會創造更豐厚的財富。

TOP 3 豬

穀雨這天，屬豬的人特別容易獲得來自貴人的幫助，不論是在職場或投資領域，都可能有資源共享的機會，甚至有望透過合作關係獲取額外的收益。屬豬者的偏財運亦有亮點，如果適度參與短期投資、抽獎或其他理財活動，可能會獲得小額意外之財。然而，由於當天的能量仍有波動，因此屬豬之人應保持謹慎，不宜貿然進行高風險投資，以確保財運穩中求勝。整體來說，屬豬的朋友在這一天的財運屬於財氣穩定成長型，透過良好的規劃與貴人助力，仍可收穫不錯的財富成果。

TOP 2 虎

穀雨這一天，屬虎者在職場上可能會迎來新的機遇，無論是升職、加薪，或是業績提升，都有機會獲得實質性的財務成長。偏財運方面也格外亮眼，特別是短期投資、彩券、外匯等方面，容易獲得意外之財。加上貴人助力強勁，屬虎的人在合作投資或商業談判中，容易占據有利位置，獲取更多財富機會。雖然當日財運極佳，仍需注意理性決策，避免因過度自信或衝動投資而產生損失。若能保持冷靜，適時把握機會，屬虎者在穀雨這天的財運表現將極為出色。

TOP 1 猴

穀雨當天，屬猴的朋友在職場上容易獲得升遷、加薪或接觸到新的賺錢機會，事業發展順遂，正財運強勁。而屬猴者偏財運更是格外突出，投資、股票、彩券等方面容易有意外收穫，甚至可能因貴人提攜，獲得額外的財務機會。加上屬猴的人天生聰明靈活，善於抓住市場動向，在穀雨這天更能憑藉敏銳的判斷力，把握最佳時機獲利。值得注意的是，儘管財運鼎盛，仍需保持謹慎，避免因過度樂觀而做出高風險決策，只要適當規劃並冷靜應對，屬猴的人在這天將成為財運最旺的生肖，收益最大化。

延伸閱讀
大姑結婚她欲送黃金項鍊被婆婆嫌細　「5年前妳自己送的」解氣回覆引熱議
交往12年才剛結婚1個月！她抓包尪偷玩交友軟體　悲嘆：對方3年前就曾偷吃
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
565 3 0429 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
金鐘影后上架「吉卜力AI貼圖」爆侵權！　急道歉撤下
性侵殺害馬國女大生3度判死又撤銷！　家屬哀鳴
快訊／屏東議會墜樓！　男倒臥中庭亡
美軍空襲「葉門石油港」38死102傷！　火光衝天畫面曝
借錢開槓桿買股　川普一搞「慘賠2400萬」對帳單曝：畢業了
演唱會「唱不上去、走音」台上尷尬道歉！　人氣港男星：盡力了
「川習關稅戰」誰勝出？　專家給答案
韓辣模直播一半出事！　「24秒激情畫面流出」網傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

長榮航空今首航神戶「來回票1.1萬元起」　每周143班飛日

增生治療改善髖關節退化性關節炎　助99歲翁免坐輪椅

穀雨財運超旺！3星座、3生肖有機會升遷加薪　屬猴留意高風險決策

曖昧對象轉移話題超可疑！6個跡象顯示在說謊

用GPT做「吉卜力風貼圖」上架LINE賣　網吵翻！女星道歉了

經痛連吃5顆「日本止痛神藥」　女胃破15大洞！醫：像被散彈槍打傷

翻轉膠材應用！台灣點膠達人魏自立把工業技術變美學　「膠藝所」掀手作新風潮

賓客控吃婚宴食物中毒！70人吐瀉2人染諾羅　台糖長榮回應了

好吃到離譜！好市多「1神物烹煮」秒變餐廳美食　網推：孩也喜歡

被1男緊貼放音樂！四叉貓吐「2句話」：他就默默的走掉了

舉手也沒用？桃園小學生過街遭無視　網轟：行人地獄不是叫假的

#台中 石膏賊不會開竟偷車！ 「車身狂抖」倒退撞賓士

#柯文哲 抵達北院 手術後首度出庭

#四叉貓 到 #北檢 抗議現場直播！被潑飲料又濕又黏：暴民居多

納豆依依5月辦婚禮　想生3個「他自信一發中」

【女友式埋胸撒嬌法】橘喵對黑汪賣萌磨蹭不間斷超級萌XD

被學生考4／17什麼日子 老師竟輸給自己的專業XD

約會 #違停 被盤查男報身分 女友傻眼！竟是「6條通」

【泰格與雪兒】跟風粉退退退

【有錢就任性】 #高雄 #賓士 霸王停車買宵夜！ #斑馬線 當停車格超囂張

長榮航空今首航神戶「來回票1.1萬元起」　每周143班飛日

增生治療改善髖關節退化性關節炎　助99歲翁免坐輪椅

穀雨財運超旺！3星座、3生肖有機會升遷加薪　屬猴留意高風險決策

曖昧對象轉移話題超可疑！6個跡象顯示在說謊

用GPT做「吉卜力風貼圖」上架LINE賣　網吵翻！女星道歉了

經痛連吃5顆「日本止痛神藥」　女胃破15大洞！醫：像被散彈槍打傷

翻轉膠材應用！台灣點膠達人魏自立把工業技術變美學　「膠藝所」掀手作新風潮

賓客控吃婚宴食物中毒！70人吐瀉2人染諾羅　台糖長榮回應了

好吃到離譜！好市多「1神物烹煮」秒變餐廳美食　網推：孩也喜歡

被1男緊貼放音樂！四叉貓吐「2句話」：他就默默的走掉了

長榮航空今首航神戶「來回票1.1萬元起」　每周143班飛日

桃園市長張善政聲援藍營「北檢見」　藍營議員力挺綠批違法

金門染黃出人命！正妹士官長退伍當傳播妹　酒瓶爆頭打死酒客

山豬離世1年！「模仿蛋黃哥」影片勾網懷念…香蕉揭他私下一面

囂張車手假冒刑警「帶刀收款」　真警察一招「大外割」逮人

天后闆妹年度業績再創高峰！寵員工「包機帶百人」豪遊釜山

長榮航再增新航點！今首航神戶航線　每周143班飛往日本

曝做3次高雄市長民調「自己維持前兩名」　賴瑞隆：贏柯志恩沒問題

又是高雄！頂流才子LAUV宣布「二度港都開唱」　TWICE也欽點合作

領航猿終於要回冠軍賽主場優勢　卡米諾斯：這件事沒有贏家

動力火車顏志琳翻唱　《難哄》OST〈像晴天像雨天〉

生活熱門新聞

今變天！週末雷雨轟2區　下週將創今年之最

「1縣市」9天連假要來了！同學狂飛日本　家長香港玩3天　

台積電喊台灣要蓋11廠　魏哲家被酸爆

高鐵過站未停！駕駛連犯2離譜錯誤…被帶去驗尿

26歲「少年股神」被川普關稅戰擊落　9位數歸零

吸菸族心聲首公開！76.8%認為稅賦公平嚴重失衡，漠視吸菸族權益

國民黨議員：聽到倒閣就瑟瑟發抖！

明變天！　「鋒面掃全台」時間曝

還有強冷空氣　2波鋒面「全台雨最大」地區曝

信義區市場賣「800元Nike鞋」被查獲　當地人揭內幕

大甲媽遶境「狂拿150罐飲料+20包餅乾」囂張PO文

內湖「追風奇幻島」驚傳倒閉 　家長怒：剛儲值1萬

勞動節是周四！他提議「移到周五」大票搖頭

快訊／8級強風來了　今降10℃「全台變天」6縣市大雨

更多熱門

相關新聞

記憶體人氣旺　這2檔竄出飆漲停

記憶體人氣旺　這2檔竄出飆漲停

研調機構公布最新調查，美國「對等關稅」政策4月9日上路，隨後又宣布給予多數地區90天寬限期，政策的反覆已實質改變記憶體供需方操作策略，預估第二季記憶體合約價漲幅將擴大，激勵今（18）日記憶體族群氣勢強勁，其中南亞科（2408）、品安（8088）漲停鎖死。

9歲女童開窗從「25樓墜下」奇蹟生還

9歲女童開窗從「25樓墜下」奇蹟生還

假裝失語詐領補助16年　女恐遭追討數百萬

假裝失語詐領補助16年　女恐遭追討數百萬

去男模店消費沒錢付！女子「吃屎抵債」噁心畫面曝

去男模店消費沒錢付！女子「吃屎抵債」噁心畫面曝

泡麵「2顏色」調味粉超毒！醫：脫水蔬菜也別吃

泡麵「2顏色」調味粉超毒！醫：脫水蔬菜也別吃

關鍵字：

周刊王星座命理生肖

讀者迴響

熱門新聞

天殘「交往賀瓏」爆5線索！　街頭親密被目擊

獨／賀瓏好友「天殘」陳屍公寓頂樓！今天是她生日

小S大女兒Elly「沒見到大S最後一面」首發聲

女喜劇演員陳屍公寓　姓名學家：取名不要逆天而行

快訊／黃仁勳突訪北京！川普回應了

即／家暴男雙刀挾持女友　遭警2槍擊斃

家寧媽有動作了！

即／男入侵台鐵軌道「斷成兩截」亡

比特犬飼主爆「被活活揍死」不見狗屍　火化場回應了

即／新北某國中學生墜樓　送醫不治

喜劇演員「天殘」陳屍公寓頂樓！社群突更新貼文　

國民黨「北檢見」活動被舉牌7次　北市警局要辦了

今變天！週末雷雨轟2區　下週將創今年之最

「1縣市」9天連假要來了！同學狂飛日本　家長香港玩3天　

拍11支「素人AV」遭無碼上傳！櫻花妹崩潰

更多

最夯影音

更多

舉手也沒用？桃園小學生過街遭無視　網轟：行人地獄不是叫假的

#台中 石膏賊不會開竟偷車！ 「車身狂抖」倒退撞賓士

#柯文哲 抵達北院 手術後首度出庭

#四叉貓 到 #北檢 抗議現場直播！被潑飲料又濕又黏：暴民居多

納豆依依5月辦婚禮　想生3個「他自信一發中」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面