泡麵「2顏色」調味粉超毒！醫揭恐怖真相：脫水蔬菜也別吃

▲醫師提醒，泡麵的紅色、橘色調味粉可能含有較多添加物，包括脫水蔬菜在內都最好少吃。（圖／取自免費圖庫wunderstock）

圖文／CTWANT

泡麵料理方式方便又快速，不少人相當喜愛。不過，胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，泡麵裡附的紅、橘色調味粉包以及脫水蔬菜，其中可能含有多種添加物，容易增加心血管疾病、肥胖、高血壓等風險，因此切勿太常食用。

胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書粉專發文，表示最近越南泡麵被驗出含有蘇丹紅、環氧乙烷殘留，雖然已在邊境被攔截，並未進入國內巿場，但事實上，泡麵中還是有許多添加物。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃軒指出，泡麵內附調味粉包，含有多種添加物，尤其是紅、橘色的粉包，可能含有人工色素、反式脂肪、味精及高鈉。另外，泡麵內的脫水蔬菜，營養價值低，且可能含食品添加物、農藥、塑化劑，長期食用會增加心血管疾病、肥胖、高血壓的風險。

對此，醫生也建議，在煮泡麵時，水滾後先倒掉第一次煮麵水，可以去除約15％的添加物。調味粉包也只使用1/3包，另外再加上天然香料，如蔥花、蒜末、海苔等食材調味，最後加入新鮮的蔬菜，以均衡營養，才能吃得比較健康。

醫生也透露，其實每月吃1-2次泡麵無須過度恐慌「真正危險的是『泡麵+碳酸飲料+熬夜』的組合模式，這會讓肝腎代謝負擔暴增。」

延伸閱讀

▸ 豬肉冒「神秘綠光」沒壞掉 物理老師揭原因：證明是好肉

▸ 一出國就便秘！她苦惱拍照胖2公斤 網解答「這幾招」緩解

▸ 原始連結