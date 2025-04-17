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「假裝失語」詐領補助16年！女被問路露餡　恐遭追討數百萬津貼

「假裝失語」詐領16年補助　女子因被問路破功恐賠上百萬

▲西班牙一名女子16年前謊稱因創傷後壓力症候群導致失語，騙取殘障金津貼。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

西班牙一名女子16年前謊稱因為工作遭到攻擊，導致自己罹患創傷後壓力症候群（PTSD）喪失說話能力，藉此領取殘障津貼。但日前保險公司起疑後，找來私家偵探調查，在一次偵探問路試探女子時，竟發現女子相當流利的回答問題。事後，保險公司將錄音作為證據告上法院，法院審理後判定保險公司勝訴，且保險公司還可能起訴女子，追討16年來高達數百萬元的津貼。

據外媒《ODDITYCENTRAL》報導，2003年這名女子在安達盧西亞（Andalucía）一間超市工作，她自稱因遭到顧客攻擊後，身心受創，罹患創傷後壓力症候群（PTSD）而導致失語。當時相關單位認定為職災，社會局核發了永久殘障金津貼，而保險公司也被要求承擔該女子的給付責任。

不過，2019年保險公司重審此案時，發現女子這幾年陸續到眼科、骨科和皮膚科等診所就診，卻沒有任何醫療紀錄顯示女子不能說話。為了查明真相，保險公司聘請私家偵探跟蹤女子，結果發現女子其實可以正常說話，她不僅會在學校門口和其他家長聊天，也能用手機講電話，舉止完全不像一位失語症患者。

為了拿到更有力的證據，偵探假裝成路人上前問路，女子也用流利的西班牙語回答，偵探也將整段對話錄音蒐證，後來保險公司藉此做為證據提告女子。

今年1月，安達盧西亞高等法院（TSJA）做出裁決，駁回女子主張「錄音侵犯隱私」的上訴，認定保險公司提供的錄音內容具有法律效力，判決保險公司勝訴，不再需要向該女子支付殘障津貼。另外，檢方也起訴女子非法領取福利，保險公司也可能起訴女子，追討16年來高達數十萬歐元（約新台幣數百萬元）的津貼金。

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