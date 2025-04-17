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大陸 大陸焦點 特派現場

9歲女童開窗從「25樓墜下」　奇蹟生還

大陸河北一名9歲女童，日前不慎從25樓墜落，沒想到送醫後僅身上多處骨折，頭部並沒有嚴重損傷，最終住院10天後順利出院。（示意圖／Pixabay）

▲大陸河北一名9歲女童，日前不慎從25樓墜落，沒想到送醫後僅身上多處骨折，頭部並沒有嚴重損傷，最終住院10天後順利出院。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

大陸河北一名9歲女童，日前不慎從25樓墜落，掉在社區7樓平台上。沒想到女童送醫後，僅身上多處骨折，頭部並沒有嚴重損傷，最終住院10天後順利出院，可以說是不幸中的大幸。

根據陸媒綜合報導，大陸河北唐山一名9歲女童，3月27日當天，因為天氣炎熱，因此想要開窗通風。沒想到，因為紗窗鬆掉的關係，導致女童直接從25樓墜落，掉到社區7樓平台上。

當時女童的父親到房間叫女童吃飯時，才發現她不見了，此時社區物業便通知他們，7樓有一個孩子。母親表示，事發時大家都嚇壞了「我整個人都碎了，孩子見到我第一句話說救我。」

後續女童被送往當地醫院後，醫院不敢貿然收治，因此救護車連夜將孩子轉往北京兒童醫院。當時北京兒童醫院各部門專家緊急會診，所幸經過檢查後發現，女童手臂、眉骨、胸椎等多處骨折，頭部並沒有嚴重損傷，內臟也僅有輕微挫傷。

而這樣的結果，讓醫師們都驚呼是「生命奇蹟」，在經過10天的住院治療後，女童順利出院，事後女童母親也對醫護人員表達感謝。

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