南港LaLaport「會不會變下一個京華城？」　網曝1優勢無敵：差很多

▲南港LaLaport。（資料照／記者林明瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

南港LaLaport開幕後，不僅吸引大批人潮，話題也不斷。不過近日就有網友好奇，如果之後風潮過了，會不會步上京華城的後塵，漸漸沒落呢？貼文曝光後，一票網友都搖頭，認為南港LaLaport有強大優勢，「有捷運就無敵了」、「附近有捷運，不會」。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「南港LaLaport風潮過了會不會變京華城」為標題發文，提到京華城剛開幕時，也是非常轟動，但後來因為動線、地點等原因逐漸沒落。雖然現在南港LaLaport的人潮很多，但他還是不禁好奇，南港LaLaport會不會步上京華城的後塵？

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貼文曝光後，不少網友都認為，南港LaLaport有強大優勢，「想太多，附近有捷運，比京華城方便」、「差那麼多，人家就在捷運站跟南軟旁」、「有捷運站就贏京華城了」、「不會，交通太方便了，旁邊還有南軟，人一堆」、「它有捷運，不太可能」、「有捷運、有高鐵，附近還有展館跟金融大樓」、「交通便利性就差很多了」、「捷運+展場很穩」。

也有網友回應，「哪沒人了？上周末去，中午美食街一樣爆滿」、「展覽館旁邊，逛完展覽順便去就夠賺了」、「附近科技園區很多上班族」、「那邊上班族那麼龐大」、「南港展覽館附近找吃的麻煩，有LaLaport看完展去吃美食區，很完美啊」。