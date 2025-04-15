白天看電影「影廳卻只有30人」　網點出2原因：一下就上了

▲原PO看電影時，注意到影廳內的人不多。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

疫情期間，電影院受到嚴重衝擊，不過之後解封，人潮卻似乎沒有完全回來。近日就有網友發文表示，他在看電影的時候，發現影廳的座位明明很多，但卻只有2、30人，電影業是不是快不行了？貼文曝光後，引發討論，其中也有網友推測出可能原因。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「電影業是不是快沒落了」為標題發文，提到他日前看了一部網路上評價不錯的電影，然而當時明明是白天，影廳內卻只有2、30個人。看到這樣的狀況，就讓他不禁好奇，電影業是不是快要不行了？

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「有點這種感覺，串流都一下就上了」、「都等上串流，真的想好好看不用擔心附近觀眾會不會影響體驗，只有和別人約才會進電影院」、「可以在家看，不想出去人擠人」、「等串流就好，現在娛樂方式這麼多，沒必要特別花錢看電影」、「在家爽爽看不好嗎？隨時能暫停」。

其中也有網友認為，「缺乏大作也是原因之一」、「胃口越來越大，不是巨資大片都在家看」、「沒有好電影支撐，普通片在家裡看串流就好」、「現在好萊塢的片真的蠻鳥的」。但也有網友認為，「大螢幕感覺還是不一樣」。話題引發討論。