李文娟證詞讓檢座大驚！幫柯文哲宣布參選2028年總統　她苦笑回應

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理台灣民眾黨前主席柯文哲所涉公益侵占政治獻金案，今（15日）傳喚同案被告木可公司董事長李文娟，檢方指李女辯稱柯本件政治獻金剩餘款將用於2028年大選，很驚訝李女「直接幫柯文哲宣布參選2028年總統」，且柯本人都不敢聲稱政治獻金剩餘款是私有財產，李女的答辯，卻證明柯把選舉作為私人營利工具。

▲柯文哲涉公益侵占政治獻金案同案被告李文娟（中），今（15日）到台北地院出庭，被檢方指她的答辯等於「直接幫柯文哲宣布參選2028年總統」。（圖／記者黃哲民攝）

李文娟的辯護律師不疾不徐表示，侵占罪前提是侵占「自己持有他人之物」，但政治獻金是政黨或擬參選人的財產，只是須依法定用途使用，立法者不敢明訂政治獻金屬於國家，檢方卻主張政治獻金是國家的，「檢方的創意，我們很欣賞，但不能這樣解釋」。

至於被檢方虧說引用修法前的內政部函示，藉此主張本案政治獻金是民眾黨或柯文哲私有財產，「很懷疑是否至今還沒有跟整個案件在同一個頻率上」，律師自稱「我們偷懶」，沒說清楚這份函文是檢方提出做為不利李文娟的證據，「我們只是轉引用檢察官引用的函」。

▲柯文哲涉公益侵占政治獻金案同案被告李文娟（前右），今（15日）到台北地院出庭，被檢方指她的答辯等於「直接幫柯文哲宣布參選2028年總統」。（圖／記者黃哲民攝）

李文娟是同案被告李文宗的妹妹，李文宗是柯文哲高中同學、被視為柯的「大帳房」，曾任台北捷運公司董事長、柯於台北市長任內的辦公室主任，以及柯競選2024年總統的競總財務長，還為柯成立台灣眾望關懷基金會並擔任董事長，李文宗目前羈押禁見中。

李文娟所涉案情為柯文哲的政治獻金弊端，跟京華城容積率案無關。檢方指控她擔任木可董事長期間，配合哥哥管理柯實質掌控的木可、眾望基金會與新故鄉協會，利用販賣競選小物、舉辦KP SHOW演唱會等商業活動掩護，將政治獻金打造成柯規避《政治獻金法》的小金庫，並用來支付木可員工薪水，共同侵占政治獻金6234萬餘元。

李文娟被起訴涉犯《刑法》公益侵占、《商業會計法》填製不實會計憑證2罪嫌，她不認罪，堅稱自己沒有調度財務的決策權，僅聽從哥哥交代記帳，她還得幫眾望基金會、新故鄉協會發薪水、處理員工勞健保。

▲柯文哲涉公益侵占政治獻金案同案被告李文娟（前左），今（15日）到台北地院出庭，被檢方指她的答辯等於「直接幫柯文哲宣布參選2028年總統」。（圖／記者黃哲民攝）

檢辯雙方前次交鋒政治獻金到底算誰的財產，互虧對方不懂「法律系大一或大二學生就該懂的基本觀念」，法官命雙方以後別再提什麼「大一大二」，雙方今開庭明顯彬彬有禮，不過檢方指出，李文娟引用《政治獻金法》剩餘款可留供下次參加公職選舉使用的規定，主張柯文哲本案政治獻金剩餘款將用於2028大選，「檢方聽了很驚訝」。

檢方指李文娟的答辯，等於「直接幫柯文哲宣布參選2028年總統」，但柯本人從沒這樣說過，也沒有其他證人說過，就算是真的，為何競選員工的勞健保要掛在木可公司名下、用政治獻金支付，若有日後要競選這麼堂而皇之的理由，這些員工的勞健保應該掛在競選總部或政黨，何必多此一舉移轉到木可名下。

此外，檢方指李文娟和律師仍主張本案政治獻金是柯文哲私有財產，但柯自己都不敢這樣講，不敢公開成為史上第1個將政治獻金私有化的政治人物，反而在先前庭訊說「我也不覺得政治獻金是我的，是大家捐的，也都是大家的」，李文娟卻證明柯就是把政治獻金私有化、透過木可公司洗錢，將選舉做為私人營利工具，可見柯與李氏兄妹確有共同公益侵占的犯意。

李文娟的律師當庭並沒反駁有無替柯文哲宣布參選2028年總統，僅表示會再具狀細說，但律師聲請拷貝柯文哲本案被查扣的3支手機、4顆行動硬碟、2顆電腦硬碟與2台電腦內存全部資料，以確認證據真實性與同一性，檢方提醒許多資料與案情無關且涉及隱私，法官也認為這些資料「不是見不得人，但被告也沒義務把隱私全攤在陽光下」。

律師讓步先拷貝存有京華城案重要檔案《工作簿》的1顆行動硬碟，以及1支存有重要對話紀錄的手機。此外，檢辯雙方共傳喚柯文哲、李文宗、何璦廷、孫丁君、黃珊珊與吳敏瑄等人作證，法官諭知評議後確認。李文娟開完庭被問到是否幫柯宣布參選2028年總統，低頭藏在律師背後苦笑。