涉圖利京華城　都發局前局長不認罪：柯文哲交辦才上簽

▲台北市府都市發展局前局長黃景茂，被控任內涉圖利京華城改建案，今（15日）到台北地院出庭不認罪。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理京華城案，今（15日）下午傳喚時任台北市府都市發展局長黃景茂，法官認為黃有無2度退回部屬建議京華城陳情案「不宜送研議」簽呈，說詞和律師團答辯矛盾，法官問話問出火氣，提醒黃「若被認定有罪，供詞反覆會影響量刑」、「你是在指控法官沒給你閱卷嗎」，黃表示因時任市長柯文哲交辦，他命部屬上簽給柯裁示，把京華城陳情案交給有權審議的都市計畫委員會做決議。

今庭訊所稱的京華城陳情案，是2020年2月間提出，爭取改建案維持12萬0284平方公尺允建樓地板面積。檢方起訴指稱，當時北市府與京華城仍為此打官司，依北市府內規不應受理訴訟對造陳情，但時任都發局長黃景茂沒把關，還上簽給柯文哲裁示送交都委會研議，成為京華城改建案後來比照都更，違法取得20%容積率獎勵的轉機。

黃景茂被起訴涉犯圖利罪嫌，他不認罪，前次出庭堅稱要「捍衛文官尊嚴」。法官今開庭先釐清當時都發局1位科員上簽呈，建議京華城陳情案「不宜送研議」，卻2度被退件，黃是否授意。黃說事隔多年不記得有無指示退件，當時京華城希望訴訟和解，部屬上簽主旨是不同意和解、以免招致社會不諒解，他認為簽呈不必提到跟和解無關的陳情案是否送研議一事。

▲台北市府都市發展局前局長黃景茂，被控任內涉圖利京華城改建案，今（15日）到台北地院出庭不認罪。（圖／記者黃哲民攝）

法官反覆訊問，要黃景茂「現在的想法不重要，而是當時是為何指示退件」，黃看完公文分層蓋印紀錄，改稱部屬2次被退件的公文，分別被股長與科長退回，他應該沒看過這2份被退件公文、不是他指示的。

法官認為黃景茂改口後，與律師團所遞答辯出現矛盾，因此制止黃跟律師討論，要他「針對自己的認知回答」，黃說先前沒看到卷證裡這2份被退的公文，法官嚴肅表示「你是在指控法官沒給你閱卷嗎」，並提醒黃注意被告有權保持緘默，但「若被認定有罪，供詞反覆會影響量刑」。

檢方表示，黃景茂當時的部屬證稱，黃跟台北市議員應曉薇開會後，指示將京華城陳情案送都委會研議，他們才刪除簽呈裡的「不宜送研議」等字句，可見黃並非拖到同年3月10日柯文哲在便當會交辦才知情。

▲台北市府都市發展局前局長黃景茂，被控任內涉圖利京華城改建案，今（15日）到台北地院出庭不認罪。（圖／記者黃哲民攝）

黃景茂推稱應曉薇僅提出「陳情案送研議」的想法，還是得由京華城真的陳情才算數，黃並強調因市長柯文哲交辦要回應京華城，他因而命部屬上簽，讓柯裁示把陳情案送入都委會研議，黃更聲稱都發局雖主管都市計畫，但「陳情案我們無法審核」，所以移交有權審議都市計畫變更的都委會決議。

法官質疑都發局難道不必把關有違法之虞的陳情案，檢方也指都發局有義務審查人民陳情案是否合法，否則「就是橡皮圖章」，並指黃景茂曾任數個縣市高階首長、行政歷練豐富完整，應知市府對於訴訟中個案不宜也不應另行和解或接受陳情，黃本案目的其實是確認柯文哲的真意，並配合在修改後的簽呈蓋章。

律師團替黃景茂解釋即使違反市府受理人民陳情的注意事項，也僅有行政責任、不必然要背負刑責，卻因貿然插話，被法官板臉糾正「辯護人在法官講話時，不應出聲打斷」，法官並要求律師團日後詰問證人聚焦以精簡時間，律師團保證會配合。法官後天（17日）上午將提訊在押的柯文哲開庭，下午傳喚同案被告吳順民。