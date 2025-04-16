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桃園國中小學生免費午餐補助上調51元　讓孩子吃得更營養健康

▲桃園市長張善政今天在市政會議上指出，國中小學生免費營養午餐將於今年度每餐調漲至51元，讓孩子吃得更營養健康。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市長張善政今天在市政會議上指出，國中小學生免費營養午餐將於今年度每餐調漲至51元，讓孩子吃得更營養健康。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（16）日上午在市政會議上針對「國中小學生免費營養午餐」政策時指出，該政策推出迄今已滿兩年，考量物價持續上漲，市府將於今（114）學年度起，公私立國中小學生免費營養午餐補助自每餐48元提高至51元，期盼孩子在成長階段，能享有更營養、健康飲食選擇。

張善政表示，上任後立即推動免費營養午餐政策，目的是減輕家長負擔，確保所有學生在校園中均可安心用餐，不因家庭背景而有所差異。此次調整自兩年前由每餐45元上調至48元後，再度上調至51元，累計共計增加6元，這是市府第二次提高補助金額，展現市府對孩童健康的重視。

▲桃園市長張善政關心國中小學生免費營養午餐，多次到學校視察，帶領局處長與孩童一同享用。（資料照／市府新聞處提供）

▲桃園市長張善政關心國中小學生免費營養午餐，多次到學校視察，帶領局處長與孩童一同享用。（資料照／市府新聞處提供）

張善政認為，推動免費營養午餐政策之同時，更高度關注餐食品質，因此結合農業局推出「食農教育」，將桃園在地食材如黑豬肉、蓮藕、桂竹筍等納入菜單設計，讓孩子在最佳季節享用本地優質農產品，更進而認識家鄉、親近土地。此外，食品安全由衛生局嚴格把關，確保孩子吃得安心又健康。

張善政強調，考量近期國際貿易關稅調整對食品產業可能造成影響，市府審慎評估後決定再次加碼補助營養午餐，不僅提升學校午餐品質、讓家長們安心，也穩定農業與食品產業發展，為相關產業注入信心。市府將持續滾動檢討補助機制，打造良好成長環境，讓每位孩子都能快樂學習、健康成長。

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