「桃悠遊珍珠海岸小旅行」上線　張善政邀親子同遊

▲張善政說，魚，睡覺會不會閉眼睛？夜宿水族館可近距離觀察。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「桃園珍珠海岸遊程發布」15日於市府舉行記者會。市長張善政指出，風和日麗的四月天是親子出遊的好時機，市府和YOYO家族打造「TAO-YOYO（桃悠遊）珍珠海岸小旅行」，其中珍珠海岸探險隊2日遊，更特別安排夜宿水族館的奇幻體驗，不僅可探索豐富的海洋生態，更可以近距離觀察「魚，睡覺會不會閉眼睛」。

至於，「魚，睡覺會不會閉眼睛？」張善政未當場給答案，歡迎大小朋友一窺夜間水族館的神秘面紗，尋找解答。張市長指出，市府積極推動珍珠海岸計畫，爭取中央經費補助，預計4年內投入約4.9億元經費優化桃園濱海旅遊環境。桃園海岸線有漁港、石滬、沙丘、燈塔及藻礁等豐富資源，宛如散落的珍珠般閃耀，此次推出的遊程精彩豐富，其中珍珠海岸探險隊2日遊更特別安排夜宿水族館的奇幻體驗，不僅可探索豐富的海洋生態，更能一窺夜間水族館的神秘面紗。

▲「桃悠遊珍珠海岸小旅行」上線，歡迎親子同遊。（圖／記者楊淑媛攝）

市府觀旅局說明，「TAO-YOYO（桃悠遊）珍珠海岸小旅行」，推出海洋探險隊1日遊、石滬探險隊1日遊，以及珍珠海岸探險隊2日遊等遊程，歡迎國人親子同遊，體驗桃園珍珠海岸之美，打造難忘回憶。

而此次活動不僅結合海洋客家休閒農業發展協會、新屋區愛鄉協會、新屋區永興社區發展協會等在地團體精心策劃，並推出YOYO家族限定TAO-YOYO帆布包及獨家YOYO哥哥姐姐卡牌。

包括市議員陳美梅、市府觀旅局代理局長王麗娟、原民局長巴奈．母路、海岸及資源循環工程處長呂明錡、農業局專委胡淑芬、新屋區長鄭詩鈿、桃園區副區長邱創正、桃園市觀光發展基金副執行長陳信守、Xpark八景島水族館董事小倉經敬、和逸飯店桃園館總經理周志潔、國聯旅行社經理陳泳辰、新屋永興社區發展協會理事長葉國傑、新屋區愛鄉協會石滬故事館總幹事李政賢、海洋客家休閒農業發展協會執行秘書黃馨霆及YOYO家族台長陳幸梓等均一同出席。