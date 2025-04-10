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政院對美投資提3大擔憂　張善政籲中央重視「護國群山」

▲桃園市長張善政今天參加行政院會，會後受訪時表達自己對中央提出相關建言。（圖／桃市府新聞處提供）

▲桃園市長張善政今天參加行政院會，會後受訪時表達自己對中央提出相關建言。（圖／桃市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（10）日出席行政院會議時，針對美國對等關稅衝擊與中央部會交流，對於中央「投資美國」時表示，並非所有企業都適合投資美國，建議中央鼓勵產業對美投資時，應注意對國內就業機會影響，是否會造成核心技術外移，導致國內研發實力在無形中降低，期盼中央利用美方90天暫停期，思考相關對策因應，朝野更應凝聚一心，好好攜手度過危機。

張善政指出，經濟部產發署於會中簡報有相當完整架構，未來如何落實執行是重點，針對政府於更早時間提出20項目方案，市府有相關建言提供中央參考，其中關於「台灣投資美國」項目，產業界有非常大彈性，國際上到哪些國家去，產業界可自己掌握，政府應該做的不是要去主導，而是應提供誘因，若由政府主導，可能會非常辛苦。

張善政認為，各界對於台積電到美國原由應心知肚明，台積電日前宣布要到美國投資1000億美元時，在國內造成預期心理與實際衝擊不容忽視，1000億美元的投資對台灣經濟發展難免有影響，因為在美國很難招募到適當員工，很多台積電中上層是從台灣調過去，當中很多是年輕工程師家庭，對於桃園經濟影響不容忽視。

張善政也提及，綜觀國際上的各個國家對於因應美國關稅的對策，提出「投資美國」相關對策國家其實少之又少，期盼藉此機會提醒中央，在進行對美國投資鼓勵時，要注意到對國內產業投資衝擊；第二是對國內就業機會、勞動市場的影響；第三是投資美國時，會不會要把很多核心技術帶到國外去，導致國內研發實力無形中降低，上述兩點是非常關切的。

張善政也指出，大家常說台積電是護國神山，但不應該忘記，台積電背後有非常多數量供應鏈，與其說是護國神山，不如說是「護國群山」，其供應鏈上下遊業者有大有小，不一定能夠像台積電有如此大力量在美國安頓下來，有的能不能在美國生存都是問題，有的則根本不能過去。

此外，產業不是一家公司投資問題，是整個產業鏈問題，呼籲中央有關投資美國不知道是暫時不列入或是要更細緻化研議，但若政府真的有打算投資、鼓勵業者投資美國，可趁未來90天期間做更深入探討，多聽聽產業界意見，目前從字面上來看，談到投資美國，其實很多業者都反映憂心忡忡，不覺得製造業到美國去是最適合的。

張善政強調，美國從汽車業衰退後，其製造業已經脫離了很久，整個國情、教育體系都不適合製造業在美國，所以台灣製造業體系到美國並不適合，建議行政院長及所有部會體系在90天內對這項目標有更深入探討，再做最後決定，產業界勢必會非常非常感謝行政院。

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