恐怖醋男3度買兇追殺前妻畫面曝　開車撞不死再派球棒隊打爆頭

▲桃園市王姓男子懷疑離異廖姓妻子結交男友，去年9至11月間三度買兇企圖致廖女於死，廖女幸運逃過劫難，中壢警方循線查獲涉案王男與1名少年共6人到案，圖為涉案李男持球棒往廖女頭部猛打畫面。（圖／家屬提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市王姓男子懷疑離異廖姓妻子與黃姓男子交往，去年9至11月間三度教唆有黑幫背景王姓男子等6人分別以汽車衝撞廖女機車、教唆少年闖進廖女經營通訊行，再以球棒猛打廖女等方式企圖致廖女於死，所幸廖女均躲過一劫，中壢警方循線查獲涉案王男等6人與1名少年到案；桃園地檢署複訊時，王男否認犯行，檢方偵結依家暴殺人未遂、加重強盜等罪嫌將王男等5名成年男子起訴，其中王男三度買凶殺人且犯後飾詞狡辯，請求法院從重量刑，目前涉案5人均在押中，同案黃姓少年則由桃園少年法庭審理中。

▲中壢警方循線查獲涉案李姓男子持鋁棒毆打廖女頭部監視畫面。（圖／家屬提供）

檢警調查，35歲王姓男子（無前科紀錄），與廖姓女子結婚8年，雙方育有1子，去年6月間離異後，王察覺廖女與黃姓男子來往密切，王懷疑廖女感情不忠，於去年9月19日晚間，教唆有黑道背景24歲王姓男子、22歲程姓男子開車在中壢區中豐北路高速衝撞騎機車下班的廖女，導致廖女受臉部有撕裂傷、鼻骨骨折、牙齒斷裂與四肢擦挫傷等重傷害，王男事後給予王40萬元、程10萬元報酬。

▲中壢警方循線查獲涉案李姓男子毆打廖女昏倒後，在通訊行內搜刮現金與手機等畫面。（圖／家屬提供）

去年10月31日在新竹市巨城百貨附近，王男見廖女與黃男逛街，與2人口角後，於11月5日再度教唆王男、30歲羅姓男子於中壢區民權路四段之某購物中心地下停車場衝撞黃男駕駛車輛，導致車輛嚴重毀損，事後王男免除羅男積欠2萬元之債務。

王男經兩度教唆他人企圖殺害廖女未遂後仍懷恨在心，邀集17歲李姓男子，李姓少年找來18歲熊姓男子與黃姓少年，於11月14日晚間6時許，由李姓少年戴頭套、持鋁棒衝入廖女經營之通訊行，持棍棒連朝廖女頭部猛擊導致廖女昏迷倒地，再搶櫃檯內17萬元現金與19支手機等財物，再由同夥接應離去，還好廖女被攻擊時以手護頭，但廖女仍有頭部撕裂傷與雙手多處骨折等傷勢，王男事後支付王男10萬元報酬，李姓少年獲得2000元報酬，黃姓少年與熊姓男子則朋分搶來得手機與17萬元現金。

▲警方查獲涉案李姓男子持鋁棒毆打廖女，做案時用球棒等證物。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局接報案後成立專案小組，調閱案發地點附近數十支監視影像，查出歹徒行兇作案逃亡路線，將犯案鋁棒與頭套沿路丟棄，裝著手機、現金提袋交給接應黃姓少年，2人隨後分頭逃竄，過程中還不斷換車企圖製造斷點妨礙追緝，警方先查獲行凶李男，隨後查出涉案王姓男子等人到案，其中王姓男子交代係受教唆買兇，才找來其他共犯，全案宣告偵破。

桃園地檢署複訊時，王男否認犯行，警方則提供案發現場照片、監視畫面截圖與廖女指證、醫院驗傷證明等佐證，檢方偵結依家暴殺人未遂、加重強盜等罪嫌將王男等人起訴，並向法院建議，被告王男數度買凶，犯後猶飾詞狡辯並否認犯行，請求法院從重量刑，同案黃姓少年則由桃園地院少年法庭審理中，涉案6人目前均在押中。