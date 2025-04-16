月收12萬竟狂虐一月嬰！桃園月嫂挨罰6千繼續帶嬰　市府要查了

▲桃園市議員黃瓊慧今天在市議會質詢時，質疑青埔虐嬰案市府僅開罰6000元，無異鼓勵惡劣托育者繼續虐嬰，副市長王明鉅一臉嚴肅。（圖／翻攝自市議會官網）

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃園市青埔地區今年3月發生月嫂虐嬰案，市議員黃瓊慧今（16）日在市議會上質詢時痛批，本案市府僅開罰6000元，涉案的月嫂甚至仍在網路上繼續刊登廣告，市府等於默許、甚至鼓勵惡劣托育者繼續行兇；市府婦幼局指出，6000元罰鍰係針對月嫂未依法進行執業登記部分，涉及不當對待部分，社會局已著手調查，下週將邀集專家召開裁罰評估會議，如有違反兒少法情形，依法可處6至60萬元罰鍰並得公布其姓名。

市議員黃瓊慧今天上午在市議會質詢時，針對今天三月份中壢青埔的月嫂虐嬰案件，個案母親花費12萬元聘請到府「月嫂」，幫忙照顧剛出生一個月嬰兒，結果透過自家安裝監視器發現，「月嫂」竟多次用力搖晃嬰兒，甚至狠搧巴掌。個案母親將資訊PO上網後引起眾多家長共鳴，有更多媽媽出面指控「月嫂」已有多次惡行，懷疑並非單一個案。

黃瓊慧還說，個案母親第一時間向市政府社會局與婦幼局通報，沒想到僅對「月嫂」開罰6000元，且「月嫂」至今仍在網路上刊登廣告、繼續帶嬰！黃瓊慧痛批「根本是默許、甚至鼓勵惡劣托育者繼續行兇」，要求市府盡快整合現有資訊對此案重啟調查，提高對不當托育行為懲處，以保障嬰幼兒人身安全。

市府婦幼局幼兒托育科科長蘇美惠指出，經查該員未取得居家式托育服務人員執業登記，婦幼局調查確有提供幼兒照顧服務情事，個案家長是透過網路平台自行聘用，並非公部門轉介，設籍新北市的「月嫂」雖有托育人員證照，但並未在任何一個縣市居家托育執業登記，因屬初犯，婦幼局依兒權法開罰6000元。此外，從事居家式托育服務不論是在宅或到宅提供幼兒照顧服務，均應於縣市政府完成辦理執業登記，才能提供服務。婦幼局提醒家長如有托育需求，應檢視是否領有合格登記證書。經調查，「月嫂」服務應以照顧產婦、協處家事為主，如果要照顧新生兒，除須完成訓練課程外，應具備資格並先完成托育人員執業登記。

社會局強調，有關「月嫂」涉嫌虐童部分正在調查中，下週將邀集專家召開裁罰評估會議，討論是否有違反兒少法情形，如有違反事實，依法可處6至60萬元罰鍰並得公布其姓名。

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