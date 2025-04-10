桃竹竹苗4縣市聯手面對新關稅議題　張善政：強化合作因應變局

▲桃園市長張善政今天下午出席「新關稅與伺服器供應鏈移轉研討會」上致詞。（圖／桃市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

因應美國關稅議題，桃園市邀請新竹縣市與苗栗縣縣市首長召開「新關稅與伺服器供應鏈移轉研討會」，桃園市長張善政表示，桃園與新竹市、新竹縣及苗栗縣在桃竹苗大矽谷計畫中是生命共同體，目前已成立聯合平台與國家發展委員會協調各項推動細節。在美國新關稅政策出現後，桃竹竹苗四縣市間將加強產業數據與資訊共享，建立更緊密合作體系提升計劃推動應變能力，及時因應國際變動局勢。

▲桃園市府邀請新竹縣長楊文科、新竹市代理市長邱臣遠、苗栗縣副縣長邱俐俐出席研討會，會前共同合影。（圖／桃市府新聞處提供）

桃園市政府今天下午邀集新竹縣長楊文科、新竹市代理市長邱臣遠、苗栗縣副縣長邱俐俐與相關業者共同出席這項研討會，張善政以地主身分致詞時指出，資訊透明與產業洞察在這波挑戰中扮演非常重要角色，在美國政府宣布新關稅政策當天，便立即聯繫他認識多年的《電子時報》黃欽勇董事長，希望獲得第一手分析資訊。除肯定並感謝黃欽勇董事長效率與專業，在短短一週內就完成分析、規劃並啟動今日研討會。期盼藉由研討會，讓所有與會產業代表都能有滿滿的收穫。

新竹縣長楊文科說，面對全球經貿變局，台灣應重新思考如何在國際間具備「不可取代性」，尤其桃竹苗地區是國內科技產業重鎮，必須深思未來發展方向。今日期待能聽取黃欽勇董事長專業分析與見解，為地方提供明確指導，同時期盼中央能在國際動盪局勢下，與地方攜手合作共同面對挑戰化解困境，讓台灣成為真正的寶島。

▲桃竹竹苗四縣市首長今天出席「新關稅與伺服器供應鏈移轉研討會」，共同交換意見。（圖／桃市府新聞處提供）

新竹市代理市長邱臣遠認為，面對美國新關稅政策，新竹已迅速成立「美國關稅緊急應變小組」，針對科學園區、傳統產業等受影響企業進行諮詢與資訊分析。桃竹竹苗地區是台灣重要科技廊帶，面對全球性關稅挑戰，如何調整招商策略、強化外資信心與留住人才與技術都需要進一步提出新的對策，期待透過研討會，為相關產業找到新的方向。

苗栗縣副縣長邱俐俐提及，美國新關稅政策，使苗栗汽車零組件產業面臨嚴重衝擊，對地方產業經濟及就業穩定都造成影響，更凸顯「桃竹苗大矽谷計畫」推動迫切性與必要性，尤其在土地取得與開發政策方面，需中央給予更明確支持，期盼中央與各業界攜手合作，加快計畫落實，在面對國際經貿變局提前做好產業佈局。