六都首長代表赴政院關心關稅應對　桃園台中籲謹慎投資、分散風險

▲桃園市長張善政。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

川普對等關稅日前上路後，今（10日）突宣布除去中國以外的國家可暫緩90天上路、僅先以10%稅率計算。今六都首長及代表皆出席行政院會，桃園市長張善政提到，政府擴大對美投資應謹慎行事，避免對台灣經濟市場與核心技術造成傷害。台中市副市長鄭照新則說，希望中央政府也能進行美國以外國家貿易談判，為產業分散風險做出相對行動。

桃園市長張善政說，今天參加行政院會了解因應關稅對策的內容，也表達先前政府端出來很多對策，其中一項是要擴大對美投資，提醒政府要謹慎行事。

張善政指出，台灣是以製造業為導向的經濟體，非常清楚美國經過多年的發展，整個社會氛圍、教育體系已經不適合製造業深耕，所以製造業如果要移到美國去，勢必非常辛苦。

「大家都心知肚明，台積電到美國去其實就是被逼的。」張善政表示，在台積電美國面臨這麼辛苦的狀況，其他企業不見得有這種適應能力。

張善政說，在鼓勵擴大對美投資的時候也有幾點擔心，第一，讓台灣的經濟空洞化；第二，造成對台灣勞動市場影響；第三，造成很多核心技術外流。

張善政表示，剛好今天美國宣布關稅有90天的延緩，剛才呼籲行政院，好好利用這90天，把對美投資政策做一些比較深入了解再做最後決定，避免對台灣經濟市場與核心技術造成傷害。

代表台中市長盧秀燕出席的副市長鄭照新表示，雖然現在爭取到90天的緩衝期，但是在這中間仍然是談判的關鍵期，尤其地方政府產業仍然非常焦慮，也非常重視中央政府會進行什麼樣的措施。

鄭照新說，台中市政府代表中台灣的8個縣市，在前幾天已經透過線上會議之後，發表7點中台灣共同聲明，「今天代表中台灣8縣市，也在院會上向卓院長表達8縣市的立場，卓院長」也非常重視，會一一核對，也對中台灣沒辦法參加的縣市表達感謝。

鄭照新提到，有幾點重點要特別強調，第一，呼籲中央政府帶頭，公股行庫在1年內可以不抽銀根，台灣超過7成都是中小企業，「在這困難的當下，如果中央政府可以保證不抽銀根，對於安定產業信心有非常重要作用」。

第二，中台灣8縣市中的雲林、彰化，很多農業縣市表達在談判過程中是否可能犧牲農業產業，表達很大焦慮，中央政府也已經編列180億要針對農業部分進行支持，希望未來在談判過程中可以重視農業產業。

第三，即使爭取到90天對美談判緩衝空間，但是對於美國以外的市場是否要進行擴大、貿易風險的分散，盧市長在連假後已經分別會晤歐盟代表、奧地利代表、日本代表、比利時代表、新加坡代表，5國大表對於進行貿易合作擴大市場分散風險都有相當程度共識，希望中央政府也能進行對於美國以外國家的貿易對口與談判，為產業分散風險做出相對行動。

最後，鄭照新說，呼籲立法院儘速通過880億的特別預算，讓這樣的措施可以儘速實施。

▲台中市副市長鄭照新。（圖／記者湯興漢攝）