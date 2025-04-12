桃園溪海休閒農業區西瓜節　張善政、邱奕勝肯定環保農法

▲張善政(左二)體驗西瓜種植，並肯定瓜田採以最新環保紙農膜種西瓜。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

今年第7年舉辦的大園區「西瓜節種植日」活動，12、13日在溪海休閒農業區登場，桃園市長張善政親自示範說明瓜苗種植技巧，並與遊客一同體驗西瓜種植，感受農耕樂趣；市議會議長邱奕勝並肯定農業局採以最新環保紙農膜種西瓜，落實農業永續發展。

▲議長邱奕勝肯定農業局採以最新環保紙農膜種西瓜。（圖／記者楊淑媛攝）

張善政表示，大園西瓜素以果實碩大、香甜多汁聞名，並以「華寶」品種最具代表性，果實可逾10公斤，深受市場喜愛；而西瓜節種植日每年皆吸引許多民眾參與，參加者在田間種下瓜苗、立下姓名牌後，由在地農友、農會與協會專業照料，讓瓜苗得以自然茁壯 ，參加者可於3個月後再度回到農場收成，體驗「種瓜得瓜」的食農教育與田間樂趣。

▲溪海里一名在地里民陪著百歲父親(中)，到瓜田看大家種西瓜。（圖／記者楊淑媛攝）

大園區「西瓜節種植日」活動，今天也邀請弱勢單位參加，溪海里一名在地里民並陪著百歲父親，到瓜田看大家種西瓜，感受種瓜樂趣。市府農業局表示，為根本解決傳統塑膠農膜造成的環境問題，市府積極推動環保農膜評估與試驗。去（113）年仙草花節引進工研院研製的寡醣農膜，今（114）年則擴大試用回收紙漿製成的紙質農膜，應用於西瓜、洋香瓜、草莓與仙草等作物，並藉溪海西瓜節向市民推廣。

大園區公所指出，環保紙膜具遮光、阻氣、保濕及保溫等功能，作物收成後更可直接翻耕入土成為肥料，無須回收，若全面取代傳統農膜，預估每年可減碳4萬公噸。雖價格約為傳統農膜的2.5倍，但市府提供三分之二補助，農民實際負擔反而低於以往成本，市府將持續推動並擴大補助，鼓勵更多農民使用。

包括立法委員涂權吉、桃園市議會議長邱奕勝、市議員徐其萬、陳美梅、游吾和，法務部次長黃世杰、市府副秘書長金志聿、農業局長陳冠義、大園區長余誌松、溪海國小校長林文勝、大園區農會總幹事呂理標、溪海休閒農業發展協會理事長王應和及大園區里長聯誼會會長林有財等均一同出席。