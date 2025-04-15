新北動保處醫療中心大翻新　打造高效友善動物醫療環境

▲新北動保處裝修後大門新風貌（左），3樓辦公室走廊新增示範性貓隧道設置室內貓道遊憩空間（右）。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府動保處為提升動物醫療效率及改善辦公環境，歷經9個月整修工程，近期已完成毛寶貝醫療中心暨辦公室全面改造。此次整修重新規劃所有空間，將醫療中心與行政辦公區明確分區，並針對不同動物種類設置專屬病房，同時優化診療室空間，實現人員與動物動線分流，大幅提升醫療管理效率與辦公品質。

動保處長楊淑方指出，該建築物原建於1983年，主要作為動物疾病實驗室使用。隨著動保業務轉型擴展，原有空間已無法滿足需求。統計顯示，動物救援案件從2023年354件激增至2024年的947件，成長率高達167.5%。為因應日益增加的醫療需求，除原有血液生化分析儀、氣體麻醉機等設備外，近期更添購新型X光機等先進儀器。

▲新北市動保處室內整修後，大廳新面貌明亮溫馨。

楊淑方表示，整修後的醫療中心設有犬、貓、野生動物及鴿子專用病房，每間均配備獨立空調、防噪設施及電熱水器。特別設計的防滑地磚與地面排水系統，便於清潔維護，確保醫療環境衛生。新增的專屬動物通道能有效減少動物與人群接觸，降低緊迫反應。

辦公區域採開放式設計，提升工作舒適度。2樓新增設訪談室保障民眾隱私，並設置吧檯區提供舒適洽公環境。3樓走廊特別規劃貓隧道，增加待認養貓咪活動空間，促進人貓互動，展現對動物福利的重視。

動保處表示，全新整修的辦公廳舍與醫療中心將顯著提升行政效率與醫療服務品質。民眾若有動物救援、認養等需求，可撥打服務專線(02)2959-6353、1999或動保專線1959，24小時全年無休提供服務。

▲辦公室內同仁可於貓隧道與貓咪近距離互動。

▲獸醫室檢查貓咪健康狀況。