金山街頭濺血！借車不成拿石塊猛砸頭　還嗆：見一次打一次

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區13日下午發生一起暴力衝突事件，一名26歲李姓男子因向29歲王姓友人借車遭拒，竟情緒失控，持石塊攻擊對方，造成王男頭部及耳朵撕裂傷，更出言恐嚇「見一次打一次」。警方到場後，因雙方情緒激動，隨即對兩人實施保護管束，並將涉嫌動手的李男依傷害、恐嚇罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

▲李姓男子因向王姓友人借車遭拒，竟涉嫌撿起石塊攻擊對方，造成王姓友人頭部及耳朵受傷。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

據了解，李男與王男為普通朋友關係，13日下午5時許，李男向王男求助，希望對方協助借車供其使用，但遭王男拒絕。雙方因此在信義路上發生激烈口角，未料李男突然情緒失控，隨手撿起路旁石塊砸向王男，導致其頭部及耳朵多處撕裂傷。李男更在衝突過程中嗆聲「見一次打一次」，場面一度混亂。

轄區金山警分局金山派出所獲報後趕抵現場，見2人情緒激動，為避免衝突升級，立即對雙方上銬並施以保護管束，隨後帶回派出所釐清案情。由於王男頭部及耳朵受傷，警方先安排他就醫包紮後再進行偵訊。

經調查，李男涉嫌持石塊攻擊並出言恐嚇，警方訊後依傷害罪及恐嚇罪將他移送基隆地檢署偵辦。據悉，李男為金山當地居民，近期精神狀況不穩定，時有喃喃自語等異常行為，未料此次因借車糾紛失控傷人。

▲▼李姓男子向王姓友人借車不成，撿起石塊砸傷王男頭與耳朵，警方到場見2人情緒激動，對2人施以保護管束。