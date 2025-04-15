新北藍議員今晚集結地檢前抗議　轟民進黨政府用國家機器打壓

▲新北國民黨議員今晚集結地檢前抗議 。（圖／記者崔至雲翻攝）



記者崔至雲／新北報導

新北檢調今（15日）大動作搜索新北市國民黨板橋區部，同時偵訊發動罷免民進黨立委蘇巧慧的領銜人譚鎮耀、召集人王昱人，以及罷免吳琪銘的領銜人李清祥。國民黨新北市多位議員痛批民進黨政府濫用國家機器，今晚8時將號召民眾到新北地檢前集結抗議。據悉，藍委廖先翔、洪孟楷、張智倫，以及市議員陳偉杰也都將到場聲援。

針對新北市國民黨黨部今日因罷免行動遭檢調單位搜索一事，新北市議員陳偉杰、蔡淑君、宋雨蓁、江怡臻及呂家愷發布聯合新聞稿，表達最嚴正抗議，質疑民進黨政府動用國家機器對在野黨發動政治追殺，破壞民主制度的根本原則。

陳偉杰指出，此次檢調行動源於罷免連署程序中可能的資料疏漏或填寫錯誤，但即便連署資料出現筆誤、遺漏等形式問題，應屬行政機關可依法審查的範疇，何以動輒升高為司法刑事追訴，甚至大動作搜索在野政黨？此舉不僅明顯違反比例原則，更形同寒蟬效應，打壓人民正當表達政治意志的權利。

蔡淑君則質疑，當前執政黨是否為了打擊罷免聲勢，遂以「法律工具化」的方式動員檢調、對在野政黨發動突襲，試圖塑造「藍營罷免即犯罪」、「藍營連署即違法」的錯誤社會觀感。她怒斥：「民主國家的政黨黨部被恣意搜索，難道是犯了什麼滔天大罪？」她進一步指出，民進黨內部涉及賣台的共諜案件，當事人僅20萬元交保；罷免綠營立委的青年卻被要求50萬交保並限制出境，形成赤裸裸的雙重標準。

「罷免林沛祥委員的偽造情事多達116件，請問檢調辦了嗎？罷免傅崐萁委員的錯誤表格事件，極有可能是二階偷跑才導致表格出錯，請問檢調辦了嗎？罷免其他國民黨立委時的偽造情事，平均也都有數十件，請問檢調辦了嗎？」呂家愷指出，檢調對民進黨陣營的爭議連署案選擇視而不見，對國民黨的罷免行動卻大動干戈、聲勢浩大，令人質疑是否已嚴重背離法律面前人人平等的基本原則。

宋雨蓁呼籲，面對這樣明顯不公不義的壓力，越是這種危難時刻，人民越要勇敢站出來，簽下連署書、投下不同意票，用行動對抗惡罷行動。她強調：「正因為對手用盡打壓手段，我們更應堅持罷免是人民的權利，守護民主就要挺身而出。」

江怡臻最後強調，搜索在野政黨「根本一黨獨大專制國家」，捍衛憲法保障的公民權利，是所有政黨與政府的責任。以國家機器打壓公民行動、打擊反對聲音，不僅傷害民主，也動搖人民對制度的信任。他們呼籲社會各界共同關注此事件，守護司法獨立，杜絕國家暴力入侵民主制度，不讓綠共陰謀成真。

