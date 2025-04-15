違停被檢舉！殯葬業者出狠招　擺靈獅LED跑馬燈嗆：吃飽太閒

記者郭世賢／基隆報導

基隆市暖暖區一間禮儀公司因長期違規占用紅線停車，遭民眾檢舉後心生不滿，竟於騎樓擺放葬儀用LED靈獅跑馬燈，播放「你是吃飽太閒」、「要看醫生」等語，疑似針對檢舉人進行言語反擊。警方接獲通報後，今天前往現場依《道路交通管理處罰條例》勸導，業者也配合將物品撤除。

▲不滿被檢舉！基隆殯葬業者囂張用靈獅LED燈回嗆「吃飽太閒」。（圖／翻攝自《爆料公社》臉書粉專）

有網友拍下該情景並上傳至《爆料公社》臉書粉專，發文指出：「明明自己違規，卻怪罪別人檢舉。長期霸占紅線停車被開單，竟然放跑馬燈嗆聲，真的很傻眼。之前我機車停在他們騎樓，還被移動並貼紙條。報警真的有用嗎？」

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示：「他有病啊，紅線民眾不能檢舉？」、「違停一次我就檢舉一次，看他有幾個跑馬燈可放」、「這種違規慣犯，心理出問題還不知道」、「以後喪事不要找他們就好」「法治觀念薄弱」、「繼續檢舉！跑馬燈又不會痛」。

▲殯葬業者違規遭檢舉竟擺LED靈獅反嗆，基隆警強制要求撤除。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆市警察局表示，接獲通報後，立即派員前往暖暖街該業者店面查處。現場擺放LED跑馬燈的行為已涉嫌影響通行與社會觀感，雖未構成妨礙交通，但屬於妨礙市容與行人通行權益，警方遂依《道路交通管理處罰條例》進行現場勸導，業者也當場配合清除設置物。

警方指出，騎樓屬公共通行空間，不得任意堆放物品或作為情緒宣洩場所。民眾依法檢舉交通違規是維護公共安全的正當行為，警方依法處理並無針對個人，呼籲社會各界冷靜理性看待，切勿以不當手段報復檢舉人，否則恐衍生法律責任。

基隆市警局第三分局長侯興龍表示，警方將持續強化交通執法與市容巡查，對占用公共空間或影響交通秩序行為即時處理，並結合相關單位加強宣導與輔導，致力打造安全有序的用路環境。