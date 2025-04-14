快訊／新北市林口地下停車場「火燒車」白煙狂竄

▲林口一處社區的地下停車場，發生車子不明原因燃燒的情況。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）



記者陳以昇、鄒鎮宇／新北報導

新北市林口區今日晚間7時09分發生一起火警，地點位於忠孝路某地下室。警方接獲報案後，立即派遣兩名警力前往現場進行警戒及疏導交通。

經查，火警發生於九陽華冠社區地下室，起火原因尚不明，導致濃煙四竄。所幸無人員受傷，火勢於晚間8時10分得到控制，並於晚間8時15分撲滅。起火原因疑似地下室停車場內一輛自小客車引發，具體原因仍待消防局火調科進一步釐清。