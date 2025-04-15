搜完板橋黨部、再搜三重黨部！　新北藍黨團轟：嚴重破壞民主制度

▲國民黨三重黨部15日下午遭搜索。（圖／攝影中心攝）



記者崔至雲／新北報導

針對檢調大動作搜索國民黨新北市板橋區、三重區黨部，並連續約談多位國民黨幕僚幹部與罷免團體領銜人，新北市議會國民黨團表達嚴正的抗議與譴責，認為此舉不僅是對人民權力的粗暴踐踏，更是赤裸裸地讓司法淪為執政黨打壓異己的工具，嚴重破壞台灣的民主制度與法治根基。

對於昨日，北市才發生檢調單位對多名參與罷免的青年進行搜索約談，今日又針對板橋區、三重區黨部與罷免團體幹部採取類似行動。新北市議會國民黨團書記長王威元質疑，對於依法行使公民權的民眾，卻遭遇如此高強度、政治化的司法壓力，「我們要問：這樣的操作，還配稱作民主國家嗎？」。

王威元表示，涉共諜案的綠營前幕僚盛礎櫻以20萬元交保，依法發起罷免的在野人士，卻動輒被重保50萬。難道賴清德政府要傳達的訊息是，「可以當共諜，但不能罷綠；寧洩露機密，莫簽罷免書」嗎？這樣荒謬至極的對比，充分暴露出民進黨正在推動所謂「全面殲滅在野黨計畫」的野心，用「以案查案」為名，實則行「搜證構陷、羅織入罪」之實，將民眾的罷免權雙標化、並結合國家機器進行政治清算手段。這不再是單純的司法問題，而是赤裸裸的民主危機。

新北市議會國民黨團強調，罷免連署若有瑕疵，檢調應一視同仁辦理，但面對罷藍勢力的錯假情況，檢調卻不聞不問。他們無法接受對罷免團體的差別待遇或選擇性抹黑，甚至刻意拉高偵辦層級與操作壓力，藉此恫嚇民眾、打壓公民參政。這種選擇性辦案、政治動機明確的行動，形同「殺雞儆猴」，冷血打擊社會的民主活力與民間力量。

王威元說，在一場本應由人民自主決定的罷免行動中，執政黨卻動用國家機器強力介入，不僅讓人民對制度徹底失去信任，也使社會再次陷入撕裂與對立；執政者對待「非我族類」的處置標準，也早已嚴重失衡、違反了比例原則。

王威元強調，民進黨必須明白，今天他們所攻擊的不只是國民黨，而是每一位依法行使民主權利的人民。國民黨新北市議會黨團不會退縮，面對民進黨惡意發起的奪權大罷免，他們必會積極因應、全面投入、以罷制霸，他們會支持正義的力量，維護公民的基本參政權力。

