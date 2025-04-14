酒後失控全都錄！新北男當街飆國罵暴打女友還推警　傷害罪送辦

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區仁愛路昨（13日）晚間發生一起酒後暴力事件！一名張姓男子酒後失控飆國罵，當街毆打同居的阮姓女友，甚至對到場處理的警員咆哮推擠。警方當場對張男實施保護管束，並協助阮女驗傷提告，全案依傷害罪嫌移送基隆地檢署偵辦。警方嚴正呼籲，酒後鬧事絕不寬貸，暴力行為必依法嚴辦。

▲醉男當街暴打女友還襲警，新北警強勢壓制法辦。（圖／翻攝自「爆料公社」）

金山警分局金山派出所於4月13日21時3分接獲民眾報案，指稱有民眾於路上鬧事。員警立即趕赴現場，經了解係張姓男子（39歲）酒後失控，毆打其同居人阮姓女子（42歲）。員警到場時，張男仍持續咆哮飆國罵並推擠執勤員警，警方當場依法對其實施保護管束，有效控制現場狀況。

警方除當場制止暴力行為外，並積極協助阮女前往台大金山醫院驗傷。阮女隨後至派出所對張男提出傷害告訴，警方依規定受理報案，並將張男依準現行犯逮捕，全案移送基隆地檢署偵辦。

新北市金山警分局呼籲，民眾飲酒後應注意自身行為，切勿因酒精影響而觸法。警方對於家庭暴力及任何形式的暴力行為絕不容忍，必定依法嚴辦，以維護社會秩序及保障民眾安全。民眾如遇緊急狀況，請立即撥打110報案專線，警方將迅速到場處理。