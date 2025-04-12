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23年如一日 ！癌患楊佩雯自癒癒人　獲最佳腫瘤護理人員

▲楊佩雯（左二）投入腫瘤護理23年，獲得今年台灣腫瘤護理學會選出東部唯一一位主管組的優秀腫瘤護理人員。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

楊佩雯（左二）投入腫瘤護理23年，獲得今年台灣腫瘤護理學會選出東部唯一一位主管組的優秀腫瘤護理人員。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

因為家人罹癌踏入護理，楊佩雯一路從新手到病人最信任的護理師，直到自己罹癌，後成為腫瘤個案管理師，二十三年與腫瘤護理為伍的職涯，楊佩雯走過無數低谷，她永保信念，維持己心柔軟，使病人、家屬還有自己的人生彼此療癒，緊緊相繫。她恆持初衷的護理精神，成為全臺僅四位主管組的腫瘤護理得獎者，更是慈濟醫院第一位、此屆東臺灣唯一獲獎者。

楊佩雯是出身於花蓮縣壽豐鄉的阿美族女孩，阿公是喉癌病患，她從小看著當時父母因認為花蓮治療癌症的醫療不發達，將阿公送到北部大醫院治療，而常常北花奔波照顧，她和哥哥也必須借住親戚家。直到阿公罹癌晚期，轉回花蓮慈院做症狀治療。臨終前阿公對著才讀國中的佩雯表達歉意，阿公認為因為自己，而讓她少了爸媽的陪伴。但阿公很感謝醫院裡面護理人員的照顧，鼓勵佩雯將來去當護理師，有一技之長後可以到醫院工作，未來也有能力好好的照顧父母和部落的健康。

▲楊佩雯（左二）投入腫瘤護理23年，獲得今年台灣腫瘤護理學會選出東部唯一一位主管組的優秀腫瘤護理人員。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

從第一天當護理師開始，楊佩雯就決定要永遠留在腫瘤護理這個領域幫助病人，至今已23年不輟。

因為爺爺的一番話，楊佩雯國中畢業後就考取慈濟護專，畢業後進入花蓮慈濟醫院工作，第一個單位就在腫瘤病房。「我一來腫瘤病房，就決定我以後都要留在跟腫瘤有關的護理。」佩雯服務的耳鼻喉科的病房，收治很多頭頸癌的病患，對很多人都會懼怕的腫瘤護理，佩雯完全不介意，從清洗傷口、換藥、止痛、包紮，都會一步步仔細地做好，並會根據傷口護理難易度，將最困難的病人排在最沒有時間壓力下仔細完成。期間她會跟病人聊天轉移他們的注意力，也會溫暖鼓勵病人，將傷口整理得乾淨清爽、幫病人止痛、給病人舒適感，讓她年輕的心獲得滿滿的成就感。

2001年楊佩雯到職後，在耳鼻喉科病房工作了13年。這段期間，她跟著護理長成為少數家訪的病房護理人員，一路學習到更多以病人為中心的護理精神，楊佩雯與許多腫瘤病人建立了如家人般的感情。

▲楊佩雯（左二）投入腫瘤護理23年，獲得今年台灣腫瘤護理學會選出東部唯一一位主管組的優秀腫瘤護理人員。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈院林欣榮院長（後排左四）和許文林副院長（後排左三）以及五東腫瘤病房一起感謝楊佩雯為東部長期投入腫瘤護理的功勞。

影響楊佩雯最深的一位罹患口腔癌晚期的病人「阿伯」，總是指定要給她護理，阿伯夫妻兩人對佩雯疼愛有加。但有一次佩雯在幫阿伯護理時，阿伯的晚期腫瘤突然大出血，血液噴灑了佩雯全身甚至飛濺到天花板上，雖然阿伯急救後恢復了心跳，但最後還是往生了。自責不已的楊佩雯不敢面對家屬，突然覺得很討厭這份工作，幾度想要放棄。直到某一天，克服喪夫之痛的阿姨走回病房跟她說，「阿伯是選擇在他最信任的人手上離開這個世界，你要好好做下去，他在天之靈，也會希望你用照顧他的精神去對待其他病人。」

2014年，楊佩雯轉至血液腫瘤病房擔任護理長。她成立的群組名稱是「不想有遺憾」。她希望病房團隊都能發揮能力照顧病人，她不以課式教學，而是翻轉順序或作法。例如發現同仁對放射線皮膚炎照護不熟悉，她在群組內先讓大家複習學理照護，將學習時間放在照護步驟和換藥方式，並納入每天晨間會議實作。她為了病人而創新的各種護理教學，獲得醫療團隊及國內外代訓實習學生票選最佳教學單位，2024年的學生評比，總分5分她的滿意度高達4.99分。

腫瘤治療會有康復的例子，也會有遺憾的結果。楊佩雯認為，人生的最後就是道歉、道愛、道歉、道別。當病人的生命走到最後，盡力幫病人圓夢也是護理精神的一環。

曾經有一位罹患淋巴癌末期的媽媽，已經無法移動，卻很想參加女兒的婚禮，親手將女兒的手交給女婿。最後楊佩雯與病房團隊克服各種困難，讓女兒和女婿在她的病床前完成訂婚儀式，兒女一一跟她感恩道別。最後病人在女兒結婚前三日逝世，但病人和家人都走完全人全程，感受到圓滿，身為護理人員也慶幸幫病人和家屬完成了心願，沒有遺憾。

▲楊佩雯（左二）投入腫瘤護理23年，獲得今年台灣腫瘤護理學會選出東部唯一一位主管組的優秀腫瘤護理人員。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈院護理部一起獻上祝福。

在腫瘤病房內，楊佩雯陸續完成腫瘤疾病照護及技術標準共10項，也完成東部首例、全國第六例的CAR-T治療案例。CAR-T是免疫細胞療法，費用相當昂貴，照護過程更要細密謹慎，臨床上需要很多創新的流程。從評估、治療過程到各種合併症，一切從無到有，楊佩雯帶領病房同仁到外地研習受訓、讀書會，將幹細胞病房也一起加入訓練，她也一併訂定各種院內免疫治療CAR-T評估照護標準規範，完成血液病學會CAR-T治療認證完訓，協助院內教育訓練推動，當CAR-T已成為健保給付時，她也帶領團隊在2025年元月完成全國第一例的病患照護，至今病人身體狀況仍維持得很好。

從事護理工作，不論表現再傑出，楊佩雯內斂而傳統的父母從未當面肯定過她，直到有一次她的母親到花蓮慈院就醫，看到一張牆上懸掛的護師節照片而落淚，內容正是她專注於護理病人。後來母親寫了一個紙條給她：「爸媽其實很忙，沒讀什麼書，也沒有多少成就，從小沒有時間好好照顧你們。可是看到你因為做這份工作，幫助很多人，讓我們覺得很欣慰，相信阿公在天上，他也會很高興。」

母親的肯定，讓佩雯終於相信，自己選擇這份工作是對的，直到她發現自己罹患二期乳癌。罹癌當下，佩雯也與其他腫瘤病患經歷同樣的心路歷程，她心想自己一直是一個很善良的人，做任何事都盡心盡力，但為什麼自己還會得到這樣的病？直到一位心理諮商的老師開導她，正因為她真的很喜歡這份工作，上天知道她承受得住，相信經歷過這樣的歷程，將來在照顧病人的時候，更能知道他們的需求是什麼。

的確，楊佩雯罹癌治療的過程，每一步都走得很深刻。包括自己手術的傷口恢復比一般狀況更不順利，化療時的痛苦，各種腫瘤病患的內心煎熬與過程她都親身經歷過一遍。後來當她遇到還沒有辦法調適的病人、或是拒絕治療的病人，當下佩雯都會同理病人，她知道外人無法真的體會當事人真實的感受，但如果願意，她會用自己的例子去分享，減輕病人的不安和痛苦，若病人需要她的幫助，她隨時都在身邊。

2024年底，楊佩雯的父親發現大腸癌，經過慈濟醫院的醫療團隊專業又溫暖的陪伴治療後，父母對她說，「我們什麼都不懂，還好你當護理人員，讓我們很安心。」當她獲得2025年台灣腫瘤護理學會全台僅四位的「主管組—優良腫瘤護理人員」獎，領獎當天剛好是父親的生日，楊佩雯也將這座獎獻給父親。

楊佩雯罹癌後完成治療，體力已不如前，她仍希望陪伴腫瘤病人，於是於2025年3月轉任腫瘤個案管理師。楊佩雯很慶幸將單位的護理同仁都用「以病人為中心」的方式訓練得很好，雖然過去同仁們會覺得辛苦，但現在每一位都認真前行。

「護理的精神就是『療癒』，不論是療癒病人、或是療癒自己。」楊佩雯說：「護理就是全人照護的過程，不是每個病人都很幸運能得到願意好好照顧他們的護理師，而我就希望能當那個人。陪病人度過這段治療辛苦的過程，不管是病人或是家屬，當我們一起回頭看這段歷程時，就會很感謝，我和病人、家屬還有我自己都獲得療癒，然後就可以繼續往前走。」

而此次傑出腫瘤護理人員，楊佩雯訓練的腫瘤病房團隊陳皆吟教學小組長以「照顧一位直腸癌復發接受腸造口個案術後之護理經驗」個案報告海報榮獲「最佳創意獎」及「最佳人氣獎」；另陳怜潔以「提升病人參與預防化療藥物外滲執行率」專案海報發表、徐千惠以「照護一位瀰漫性大型B細胞淋巴瘤復發後決策衝突個案之照護經驗」做個案海報發表。

身為癌友也是資深的腫瘤護理師，楊佩雯很高興自己一路都如自己二十三年前的心願，一直留在腫瘤護理的領域。楊佩雯也鼓勵所有往夢想前進的年輕護理師，在每一條路上都會有瓶頸或者是有低潮的時候，「如果你真的很喜歡這份工作後，你要試著找回那個讓你會選擇這份工作的初衷。」

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