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麻疹風暴要來？收通知「急診上班請戴N95」醫護嘆：又要窒息了

▲▼台北長庚醫院醫療團隊AZ疫苗施打模擬演練,醫護人員穿著全套防護衣,配戴N95口罩與防飛沫防護面罩,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,群體免疫,法定傳染病,醫護人員。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

先前新冠疫情期間，醫護人員得全副武裝，可是整個人悶在防護裝裡並不好受。一名急診護理師6日貼出截圖，上面是一條訊息「全急診護理人員上班請戴N95」，令她超無奈。貼文引發關注，就有網友追問「為什麼？因為流感？還是有新的病毒？」原PO則回覆「麻疹呀！」透露就是麻疹疫情。

該名急診護理師在Threads分享急診日常，貼出LINE截圖，只見她收到通知「全急診護理人員上班請戴N95（口罩）」，這令她不禁直呼，「N95人森（生）又來了…別再要過年了又這樣…忙就算了…別再讓人員又要窒息…」

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看到貼文後，就有不少網友好奇，「為什麼？因為流感？還是有新的病毒？」「麻疹風暴要來了嗎？」「流感嗎？」「是什麼又要爆發嗎？」她也留言解答，是「麻疹」疫情。

日前，中部一名麻疹確診者，在被匡列為接觸者期間、發病後，2度搭高鐵到高雄趴趴走，甚至去過多處公眾場所，遭高雄市衛生局依法開罰。由於目前仍在可傳染期內，衛生局6日呼籲，曾與麻疹個案搭過同班高鐵車廂的旅客，主動撥打防疫專線配合疫調。

由於麻疹出疹前後4天即具有傳染力且傳播力極強，會透過空氣、飛沫及接觸確診者的分泌物而感染，衛生局雖能掌握旅客名單，但仍有不特定接觸對象接觸風險，加上今日起恐是傳染期高峰，因此緊急呼籲，曾搭乘「113年12月28日高鐵160車次第2車廂」自左營站往臺中站旅客，及搭乘「113年12月31日高鐵153車次第4車廂」自臺中站往左營站旅客，主動向高雄市衛生局防疫專線（07-7230250）或疾病管制署免付費防疫專線1922聯絡。

衛生局表示，病人散佈於空氣中的麻疹病毒，在2個小時內仍有傳染力，因此，在麻疹病例可傳染期間，若曾與其同處在一個封閉空間，無論時間長短，皆有被感染的風險。麻疹潛伏期約7至18天，與確診者接觸後10至12天會出現發燒、咳嗽、流鼻水、鼻炎、結膜炎（畏光、流淚與紅眼）等症狀，平均約14天會出疹，若民眾出現上述麻疹疑似症狀，應儘速主動聯繫居住地衛生所安排就醫。

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