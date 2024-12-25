火場嗆傷護理是關鍵！　醫提醒有「這幾種」症狀該就醫

▲醫師提醒民衆如何分辨一氧化碳中毒，如症狀出現應及時就醫。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

秋冬天乾物燥，經常是火事好發季節，如何預防火事傷害也是民眾需要注意的焦點，為了提升民眾對火場嗆傷和火災災後健康護理的認識，衛生福利部玉里醫院家庭醫學科游松霖主任分享專業意見和建議提醒民眾如何應變。

火災發生時，最常見的情形為嗆傷，火場嗆傷是指吸入煙霧、煤煙等災害性氣體後引起的呼吸道損傷。游醫師表示，即使在火災現場逃生成功，嗆傷也可能對健康造成長期影響。主要表現為喉嚨灼燒、呼吸困難、咳嗽、胸痛等症狀，甚至可能引發氣管炎、支氣管炎、肺炎等嚴重疾病，火災災後健康護理不僅僅在於嗆傷，還包括暴露於煙霧中和燃燒物質後可能導致的皮膚灼傷、眼睛刺激、中毒等問題。

▲玉里醫院也提醒，鋰電池第一時間難以用水撲滅，使用滅火器便是能及時撲滅的關鍵。

玉里醫院游松霖醫師提醒，一氧化碳中毒時，剛開始難以發現，幾天後因腦部缺氧神經細胞受到影響，會出現迷路、亂走，記憶力、計算力、理解力減退、語言問題、性格改變等等，如發現異狀，請及時就醫。若有進入火場災後的心理創傷症狀，如不敢回家等等，也請尋求身心科協助。火警時最危險的是吸入高熱氣體，導致呼吸道受損，此外，燃燒後產生的有毒物質，如硫氧化物、氮氧化物等對人體組織的危害，一定要持續就醫並關注自身情況，避免嚴重問題產生。

▲預防火災除了要注意用火事項，選購滅火器也很重要。

預防火災除了要注意用火事項，選購滅火器也很重要，游醫師表示：務必要確認是否通過台灣消防單位的認證。消防認證包含三個部分：瓶身、藥劑以及個別檢驗(品管)，只有全部合格的產品才會有認證標章，這是選購時重要的參考依據。所備用之滅火器，也需定期注意使用期限，定期更換。

▲游醫師表示，務必要確認是否通過台灣消防單位的認證。

近年來鋰電池產生的火災事件頻傳，玉里醫院也提醒，鋰電池第一時間難以用水撲滅，使用滅火器便是能及時撲滅的關鍵，要注意使用年限，並定期更換，每個家庭都應該備有滅火器，如此防範未然才能避免意外發生。

玉里醫院也希望民眾都能有提前預防、事後補救的觀念，將傷害降到最低，才能守護自己的家園健康、安全。

