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培育在地護理人才　台東大學與台東馬偕簽署護理學系合作協議

▲立委莊瑞雄促成在地護理人才培育。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲立委莊瑞雄促成在地護理人才培育。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東長期面臨醫療資源不足的困境，對此台東大學與台東馬偕醫院於9日正式簽署護理學系合作協議，為台東首座護理學系的成立揭開序幕；而立法委員莊瑞雄身為這項合作案的推動者，也在現場見證歷史性一刻，他振奮地表示：「這不僅代表台東終於擁有自己的護理學系，更重要的是從人才培育到人力投入，真正實現Made in 台東，為偏鄉醫療注入全新動能！」

莊瑞雄提及，當他接下台東選區的認養時，雖然全縣有7家醫院及16家衛生所，看似醫療資源完備，但他也發現偏鄉地區長期面臨護理人力分布不均的困境，直接影響居民健康照護的品質與權益，「這不是單純的人力不足，而是對當地居民健康保障的挑戰！」

莊瑞雄談及，這項合作案將台東大學的教育實力與台東馬偕醫院多年深耕的醫療專業相互結合，馬偕醫院預計將提供師資以及實習安排，並挹注護理教室設置等設備3年共3000萬元以及學生獎助學金，建立起一套完整的護理教育與實習體系，未來護理人才不僅出身於台東，更將優先服務於台東，讓地方居民真正受益，這樣的模式令人期待，也更令人安心。

莊瑞雄並指出，護理學系的成立，除了能有效緩解台東偏鄉護理人力分布不均的問題，更將為地方醫療發展帶來長遠效益，實現地方人才回饋地方的良性循環。

莊瑞雄強調，台東的醫療資源即將迎來新局面，但這僅僅是開始，未來他將繼續推動更多符合地方需求的政策，無論是人才培育、資源投入，還是醫療體系的提升，都將全力以赴以確保每位居民都能享有完善的健康保障，並藉此成為全台偏鄉醫療發展的典範，造福更多需要關懷的地方。

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