蔣萬安要辦美商品採購會　苗博雅轟：連要買什麼都完全不知道

▲社民黨台北市議員苗博雅。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

針對美國對等關稅政策，台北市長蔣萬安第一時間喊出「準備好了」，後續還與基隆、新北、桃園的市長同台宣布將舉辦「美國商品採購會」，來因應關稅戰，社民黨北市議員苗博雅今（11日）質詢時問，採購會要買什麼？蔣萬安回答不上來，讓她不禁開轟，蔣萬安與市府團隊連台灣對美國進口最多的商品是什麼都不清楚，還能辦什麼？她直指進口前五名包括石油、半導體儀器等，「但哪些是採購會可以買的？」

苗博雅PO臉書文提到，今天國民黨議員為了護航蔣萬安，竟然講，不會有人知道台灣進口美國貨最多是什麼。此話一出，讓苗博雅傻眼，真是淒慘，給蔣市府一個晚上找資料，還找不到。

苗博雅說，台灣向美國進口的前10名貨物，包括，石油、積體電路、半導體儀器、飛機、天然氣等，但，哪些是北北基桃聯合採購會可以買的？難道要買四台波音當市長的空軍一號嗎？

▲社民黨北市議員苗博雅點出，台灣對美國進口的前10大貨物。（圖／翻攝自Facebook／苗博雅）

苗博雅進一步開酸，還是北北基桃聯合採購，要買大豆、小麥、冷凍雞腿、美牛？價值五萬元以下小包裹？台北市要辦美國採購會，要買什麼要講清楚啊。

此外，苗博雅點出，蔣萬安在關稅戰第一天就喊「準備好了」，再號召舉辦「四市美國商品採購會」，還說要把台北市超徵35億稅收用於因應關稅。

苗博雅不解，指經濟部國貿署每個月都會統計各國進出口貨品，在網路上花1分鐘就能找到，蔣萬安卻連要買什麼都完全不知道，台灣進口美貨情形完全不知道，市長和市府文武百官全體當機20秒，最基本的功課都沒有做，要花35億幹什麼？

苗博雅強調，關稅是中央談判事項，本來沒人會問地方首長，但大喊準備好了，還要掏35億出來，當然要受到檢驗，本來無一物，亂喊惹塵埃，台北市的經濟選民最多，經貿花拳繡腿，秀不過三天就會出糗的。