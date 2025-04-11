斥民進黨共產黨走狗　蔣萬安怒批：嘴巴說反共自己養共諜

▲台北市長蔣萬安於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安今（11日）赴議會備詢。民進黨議員簡舒培質詢時，拿出去年質詢問及「哪一個國家要消滅中華民國」、蔣回答不出來的新聞，但此舉引發蔣的不滿，直言現在可以回答，「要消滅中華民國的，是民進黨跟共產黨」，總統府跟國安會、民進黨立委辦公室養了多少共諜？今天共諜就是在民進黨裡面，「共諜就是跟民進黨在一起，要消滅中華民國的就是民進黨跟共產黨」。

簡舒培今質詢時表示，去年5月專案報告問及「哪一個國家要消滅中華民國」，那段質詢最近在網路上很紅，那時候你回答不出來，最近被退將拿出來，稱當時蔣萬安吱吱嗚嗚、國民黨已經變成共產黨走狗，同意嗎？

對此，蔣萬安說，現在他可以回答議員，「要消滅中華民國的，是民進黨跟共產黨」，民進黨的內政部長公然講要賴清德成為台灣國的主人，要消滅中華民國的民進黨跟共產黨。

簡舒培接著問，「我現在問你，哪一個國家飛彈對準中華民國？」蔣萬安說，共產黨，而且要消滅中華民國的還有民進黨，今天的共諜是在誰那邊？是在民進黨執政的總統府跟國安會、在民進黨立委辦公室、在民進黨新北市黨部，「今天共諜就是在民進黨裡面，共諜就是跟民進黨在一起，要消滅中華民國的就是民進黨跟共產黨」。

但簡舒培仍追問，「世界上哪一個國家要消滅中華民國？」蔣萬安說，「共產黨跟民進黨」；簡反問，「國家？國家？國家？國家？哪一個國家要消滅中華民國？」蔣仍說，「共產黨跟民進黨」。

但簡舒培繼續再追問，「哪一個國家嘛？為什麼不敢講那個國家的名字？你被制約了嗎？」蔣萬安仍說，「民進黨要消滅中華民國」，民進黨養了多少共諜？妳一句批評的話都不敢、全部噤聲，從立法院長、總統府、國安會秘書長，全部養這麼多共諜，結果民進黨全部靜悄悄。

隨後簡舒培問及北一女教師區桂芝爭議，問蔣萬安是否仍捍衛區師的言論自由？認同言論內容嗎？蔣說，「我們捍衛所有人的言論自由，不會像民進黨宣布要戒嚴剝奪人民言論自由」。

簡舒培表示，所以蔣萬安挺歐貴支的言論內容，所以你就是邱衛邦將軍所說的走狗、中共的走狗；蔣則反嗆，「民進黨才是跟共諜在一起，共產黨的走狗」，議員要不要講一句譴責、批評的話？一句都不敢，民進黨這麼多共碟都不敢講，「嘴巴說反共，自己養共諜，就是民進黨」。

▲台北市議員簡舒培。（圖／記者林敬旻攝）