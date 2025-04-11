議員質詢仍關心關稅議題　提到關鍵字蔣萬安又怒了

▲台北市長蔣萬安於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安今（11日）赴議會備詢，仍持續被問到關稅應變的議題。民進黨市議員許淑華問是否可有更積極的精進作為、並質疑政策多是「舊瓶裝新酒」、炒作聲量時，蔣不滿反嗆，不接受炒聲量的質疑，且行政院的政策才是舊瓶裝新酒，還稱議員可以跟行政院反應，中央國稅收了3兆也可以降稅，這樣才是更全面的照顧。許則說，今天是討論台北市的政策，市議員角色扯中央是沒有意義的，希望市長能尊重議會。

許淑華今質詢時，問及市府面對關稅挑戰的做法。蔣萬安說，已經盤點相關財源，34億超徵的財源願意拿出來紓困、協助中小企業員工；至於比例方面，現在盤點對於企業紓困轉型以及海外拓銷，大約9億；緊急急難救助，可能需要5億；勞工包括青年就業等各項輔助補貼，大概需要11億；企業營運紓困，大概15億，目前大方向是這樣。

許淑華追問，台北市現在受衝擊的產業有多少家？蔣萬安說，2800家，但去走訪後，受衝擊的還有很多像是紡織、食品等，屬於周邊，不是第一波馬上被衝擊的。

許淑華接著問，產業現最需要的，包括延稅、分期繳稅，依照中央的機制就可以處理。財政局目前有沒有統計，受惠的有多少家？財政局長胡曉嵐說，粗估受惠300件，是按照過去紓困時估算；針對許淑華質疑沒有實質幫助？胡曉嵐說，有討論過，勞工也會納入，若失業的話也可以延繳等，可以緩解壓力。

蔣萬安說，產業心聲是希望如果市政府能協助繳稅延後或分期，這是第一線的實際需求，行政院會昨天也裁示，要讓報稅季延後，也是跟著台北市要做的延繳、分期，這是讓基層有感。

許淑華建議，台北市跟其他縣市不同，稅收狀況也好於其他縣市，「與其這樣，斟酌降稅、協助產業貸款並調降利息，是可以更精進的作為」，認為市府可以更主動積極。

面對許淑華質疑被動，蔣萬安說，第一時間親自拜訪這麼多企業，第一線聆聽，還透過資訊表單平台廣納意見，所以是全方面接收第一線心聲。許則說，蔣這2天不斷跟議員針鋒相對，應該沒有必要吧？應該尊重議員，講完後再說明。

許淑華說，與其叫廠商填表單，不如成立產業紓困專線，很多中小企業打電話到1999後就一直被轉接，問不到具體做法。但當許質疑推出的政策多是「舊瓶裝新酒」、炒作聲量時，蔣不滿反嗆，不接受炒聲量的質疑，且行政院的政策才是舊瓶裝新酒，連具體細節都沒有，台北市至少都提出來了。

蔣萬安說，議員建議降稅，但議員可以好好跟行政院反應、跟同黨的卓榮泰院長講，中央國稅收了3兆，中央也可以降稅，這樣對中小企業還有勞工照顧才是更全面。許淑華則說，今天是討論台北市的政策，市議員角色扯中央是沒有意義的，希望市長能尊重議會。

▲台北市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）