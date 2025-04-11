880億產業支持方案預計兩周內通過　卓榮泰曝美方最在意這點

▲行政院長卓榮泰、外交部長林佳龍專案報告。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院長卓榮泰今（11日）率領相關部會閣員至立院，針對美國政府對台實施32％對等關稅政策進行專案報告。對於政院提出的880億特別預算產業補助，卓榮泰回應，在宣布90天暫緩之前，昨天行政院會已經針對880億補助報告，原定計畫是下禮拜以特別條例通過行政院會，這幾天局勢還在變化，自己在思考是不是多一個禮拜觀察外界變化，讓特別條例內容更完善。卓也提到，若涉及洗產地，這又是對等關稅中，美方最在意的，要全力防堵。

綠委吳思瑤質詢時詢問，這波美國關稅啟動全球衝擊，要有清楚定義、傳達正確訊息，否則容易讓疑美論被一炒再炒，對等關稅宣布等於台美關係觸礁嗎？卓榮泰回應，並非如此，台美關係近年來持續發展，基於地緣政治需要，美國這次對等關稅，是要解決自己國家的貿易赤字、減少貿易逆差、排除非關稅貿易障礙、讓美國再工業化等多項目的，對所有國家都是一套公式、一個標準、一個結果。

至於這場對等關稅大戰算是國難，卓榮泰回應，這兩個字相當沉重，對國家是空前變局，這個變局是針對全世界，這周國際股市變化，台灣也跟著變化，全球都在面對對等關稅，台灣應該受到合理對待。

吳思瑤也追問，國民黨提出陸客來台、普發一萬，這些做法有效嗎？卓榮泰表示，根據美國對等關稅，我國當然有適度調整，包含台美經貿專案小組等等，發展策略是長久一致性的，至於國民黨提出的作法，對的可以共同來討論，但國家發展跟人民需求還是要放在第一位。

吳思瑤指出，國民黨還幫忙添柴火，陳玉珍提出的離島建設條例，引入中國廠商，不折不扣替中國洗產地，如何應對？

卓榮泰表示，中央政府對離島建設一向不落後，包含用水用電跟交通都極力維護，照過去的條例內容，會讓中資進到離島進行重大建設，萬萬使不得，這要嚴防，若涉及洗產地，這又是對等關稅中，美方最在意的，要全力防堵。

而在野黨主張把刪除掉的預算當成救產業及時雨，是否可行？卓榮泰表示，審查預算是嚴謹問題，刪除的預算不能左邊口袋放到右邊口袋，如果可以的話就可以挪用，主計法並非如此，特別預算財源來自歲計賸餘跟舉債，合法方式裡面籌措相關預算。