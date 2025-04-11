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中美關稅戰波及台商　海基會：第一時間表達政府關懷

▲▼海基會副秘書長、發言人黎寶文。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲海基會副秘書長、發言人黎寶文。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

美國總統川普（Donald Trump）對中國大陸加徵的關稅已達到145%，令許多在大陸經營的台商備感壓力。海基會副秘書長、發言人黎寶文11日表示，春假之後，為因應貿易戰、關稅戰最新情勢，海基會馬上就在主管會議後，透過既有的台商網絡，第一時間了解原來在大陸經營的台商有沒有需要政府協助的部分，並第一時間表達政府的關懷。

黎寶文在例行記者會上提到，關於美中的貿易戰、關稅戰，可以從過程中觀察到，中國大陸仍持續以對等回應的方式來因應，所以在美中互不相讓的情況下，對台灣來說，是一個沒有辦法避免的情況，當然也會波及仍然在中國大陸經營的台商，「承受這樣子的壓力，當然希望美中雙方都能夠回到理性談判，共同尋求解決之道。」

▼美國總統川普。（圖／路透）

▲▼川普宣布暫緩實施75國對等關稅政策。（圖／路透）

黎寶文指出，春假結束回來之後，為了因應貿易戰、關稅戰最新的情勢，海基會馬上就在主管會議之後，指示經貿處透過既有的台商網絡，第一時間去了解原來在中國大陸經營的台商，有沒有需要政府協助的部分，第一時間表達政府的關懷。

黎寶文說，海基會也同時蒐集了台商們的意見，與權責單位來做回覆，在本周二的時候，就已經接獲經濟部的來電，告知要進行同樣的動作，所以海基會就配合政府的行動，站在第一線了解台商的需求，把意見提供給政府，「作為台商的後盾，希望能夠有利於台商未來的佈局跟發展。」

黎寶文強調，海基會長期以來透過各式各樣的經貿講座、台商回台參訪，或是促進與其他地區台商的連結，就中國大陸台商轉移或是投資的需求來做促進工作，這部分海基會將持續努力。

至於台商在中國大陸投資、經營的現況，黎寶文說，事實上，從2010年之後，台商在中國大陸的投資降低已是一個長期趨勢，這在經濟數據上就看得出來，「比方說，對中國大陸投資的部分，在2010年的時候佔比高達80%，但2024年最新的資料，已經降到10%以下。」

▼加州奧克蘭港，隨著美中貿易戰與關稅戰加劇，中國海運貨櫃停滯港內。（圖／路透）

▲▼美國加州奧克蘭港，隨著美中貿易戰與關稅佔加劇，中國海運貨櫃停滯港內。（圖／路透）

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