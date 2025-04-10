鰲頭山步道串聯虎頭山飽覽山城風光　4／20有健行活動

▲埔里鎮鰲頭山步道。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

埔里鎮歷經近5年爭取規劃的「鰲頭山步道」於今年1月底完工，由天旨宮起登後直達虎頭山，串聯地方兩大知名山頭，啟用後吸引民眾嘗鮮體驗並廣獲好評，鎮公所與日月潭國家風景區管理處將進一步辦理「鰲頭山步道健行活動」，推廣新興熱門登山健行步道。

埔里鎮公所指出，地理中心碑為臺灣地理中心點，自交通部109年7月公告日管處經營管理範圍納入埔里部分範圍，包括地理中心碑及虎頭山飛行場，該所就積極爭取建置地母廟至虎頭山的環狀登山步道系統，開發更多觀光旅遊亮點，讓遊客在埔里不論從事登山健行、宗教勝地參拜、旅遊景點探訪都能有一套完整的步道通行，也促成「鰲頭山步道」興設，步道總長834公尺、設置924個大小階梯，兩側有仿木護欄加掛繩索，沿途並新增植栽及休息座椅，還能透過其他步道系統銜接地母廟、鯉魚潭等知名景點。

鎮公所表示，「鰲頭山步道健行活動」將於4月20日分早上8:00、9:30兩梯次辦理，須透過網站報名，日管處提供前300位民眾完成第一關（約5-10分鐘路程）者，集章兌換Feeling18生吐司一份，以及完成第二關（攻頂）者，集章兌換該所提供的埔里吉祥物「噗哩」扇子一支（數量有限，送完為止）。

鎮公所提醒，步道來回預計需要一小時，非緩坡且皆為階梯，請民眾自行評估身體狀況報名喔，報名成功以收到「報名成功通知e-mail」為主；報名網站連結：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYduwKCC6A0PkFl-GySq1HYW55bpMe_UQxqDYASPs3Gea_UA/viewform。