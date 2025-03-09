嘉義市百周年紀念孫中山先生健行活動　喊話中央支持輕軌建設

▲孫中山先生逝世百年紀念日暨健行活動 。（圖／國民黨嘉義市黨部提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中國國民黨嘉義市黨部今（9）日上午為勉懷國父孫中山先生貢獻與精神,於國父逝世百周年,邀請婦女社團、黨員、幹部於嘉義公園國父銅念像前向國父致敬,表達對國父的追思與敬意,並辦理健行活動,現場播放國父紀念歌,配合東川里鼓舞隊及陳真真老師所率領舞群表演, 氣氛熱鬧溫馨。

嘉義市長黃敏惠、立委林倩綺、市黨部主委蔡明顯及市議員張秀華、傅大偉、陳家平、郭定緯、鄭光宏、黃思婷等議員及婦女社團、黨員幹部共計400人出席響應。

蔡明顯表示，藉由此次活動邀請在場與會者共同緬懷中華民國國父孫中山先生逝世100周年，紀念國父領導先賢先烈拋頭顱灑熱血,創建中華民國，開啟台灣經濟奇蹟,對國家做出偉大貢獻,配合健行活動除表達對國父的懷念，加深瞭解現今自由民主制度的難能可貴，更可提倡全民運動、健康生活理念。

蔡明顯呼籲，大家支持勇媽市長努力建設嘉義市，雖然市長很努力，市政團隊競競業業規劃各項建設，但中央不給力，但我們不氣餒，在黃市長主政下繼續保持嘉義市最幸福城市。

▲黃敏惠市長。（圖／國民黨嘉義市黨部提供）

黃敏惠表示, 植樹節的由來與國父孫中山有關。他提倡植樹造林，1925年3月12日國父逝世後，政府将這一天定為植樹節，以纪念他的贡獻並推動綠化。1979年正式將3月12日定為全國植樹節，鼓勵全民参與植樹活動。

黃敏惠說，嘉義藍色捷運輕軌無着落、大南方計劃軌道建設也漏嘉義市，市長黃敏惠喊話，要求行政院盡速核定輕軌建設，若輕軌通過核定，願親自帶著市府團隊至行政院表演舞獅，表達謝意。

▲立委林倩綺 。（圖／國民黨嘉義市黨部提供）

立委林倩綺說，在新的時代背景與國際局勢下，我們更應以國父的精神為指引，面對挑戰，「努力進前」，為深化民主自由與促進人民的幸福生活而努力。緬懷國父革命犧牲奉獻的精神，其終其一生為追求一個民有、民治、民享的民主共和國努力不懈，為了建立一個自由、平等、博愛的世界而奮鬥。自由、民主、人權、法治已成為臺灣社會與人民最重要與珍視的核心價值，這些努力與成果，即是國父孫中山先生之「三民主義」理念最好的實踐。

