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地方 地方焦點

串聯虎頭山、地母廟...埔里盆地美景盡收眼底　鰲頭山步道完工開箱

▲埔里鎮鰲頭山步道完工。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

▲埔里鎮鰲頭山步道完工。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

埔里鎮天旨宮鰲頭山步道經近5年興設，日前全部竣工；鎮公所介紹，該步道串聯鰲頭山、虎頭山兩大地方知名山頭，還能透過其他步道系統銜接地母廟、鯉魚潭等知名景點，讓民眾登山健行有更多規劃與選擇，並飽覽埔里盆地風光，為地方再添觀光遊憩亮點。

日管處副處長湯維堯、鎮長廖志城、縣議員陳宜君和蘇昱誠等日前特別進行會勘「開箱」，沿途也遇前來體驗新步道的民眾；該步道總長834公尺、設置924個大小階梯，寬約1公尺，兩側有仿木護欄加掛繩索，維護使用者安全，沿途新增植栽及休息座椅，從山下步行至山頂一般腳程約30分鐘，步道出入口可接知安路前往虎頭山飛行傘場平台，或透過步道至鯉魚潭、地理中心碑。

▲埔里鎮鰲頭山步道完工。（圖／埔里鎮公所提供）

鎮公所指出，日月潭於921大地震後升格為國家級風景區，2020年納入地母廟、地理中心碑、虎頭山等知名景點；其中地母廟透過哲學步道可銜接鰲頭山天旨宮，但鰲頭山至虎頭山之間早期僅有農民採摘竹筍的路徑，並無適當步道串聯，十分可惜。

▲埔里鎮鰲頭山步道完工。（圖／埔里鎮公所提供）

廖志城表示，上任後即積極向中央爭取提升地理中心碑、虎頭山觀光遊憩品質，也向日管處爭取建置地母廟至虎頭山的環狀登山步道系統，開發更多觀光旅遊亮點，讓遊客不論從事登山健行、宗教勝地參拜、旅遊景點探訪，都有更多時間做深度旅遊；關鍵的鰲頭山步道去年8月由日管處以2100萬元發包興建，今年1月底完工，早期農事小徑變成嶄新且老少咸宜的步道。

▲埔里鎮鰲頭山步道完工。（圖／埔里鎮公所提供）

▲埔里鎮鰲頭山步道完工。（圖／埔里鎮公所提供）

廖志城提及，後續日管處會再新增導覽指示牌，建構完善環狀登山步道系統，也建議近期與日管處合辦鰲頭山步道登山健行活動，歡迎更多鄉親、遊客來體驗；日管處先前也已透過觀光前瞻計畫編列2億元開發建設虎頭山，陸續完成串接至鯉魚潭的步道整修、地理中心碑園區整建、飛行傘基地停車場與公廁興建，預計今年再完成山下公園區整建與遊客服務中心、停車場、公廁，打造出嶄新的「台灣之心」。

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