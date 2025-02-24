「藝起共眠 共鳴自然」美展　埔里鎮寶大飯店登場

▲自然系藝術家許慶福、張家銘、曾俊豪三人個展即起於埔里鎮寶大飯店首展。（圖／翻攝「埔里鎮立圖書館」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

「藝起共眠 共鳴自然」首展即日起在埔里鎮鎮寶大飯店登場，業者暨策展單位希望透過三位自然系藝術家許慶福、張家銘、曾俊豪的視角，讓埔里居民與遊客感受藝術家如何以尊重環境的心，運用在台灣及世界各地的素材，將石雕、油畫作品與大自然產生共鳴，並呼籲重視氣候議題。

兼任飯店董事長秘書的藝術家張家銘表示，鎮寶大飯店堪稱五、六、七年級生畢旅的回憶，是旅遊界耳熟能詳的旅宿品牌，但遊客甚至是埔里當地人，可能都不知道飯店本身也是一座「隱藏版」美術館：921地震前就將石雕與油畫作品融入到住宿空間，還邀請國際藝術家舉辦關懷環境議題展覽，讓民眾從室內到戶外都能享受自然之美。

而張家銘身兼I KOKO國際創作交流組織營運長，許慶福則是南投縣醉石創藝協會創會長的、曾俊豪也是臺灣木雕協會理事長，三人都是世界知名藝術組織「ISSA國際雕塑創作營聯盟」成員，也是重視環保的自然系藝術家和立體雕塑家，且具豐富國際藝術駐村與展覽經驗，促成三人在具有豐富自然資源的埔里小鎮合體，希望一步步把藝術能量，從台灣地理中心點埔里向外擴及，發展埔里成為世界級現代藝術中心。

策展人田志興認為， 2024年不但是地球史上最熱的一年，全球暖化伴隨而來的熱浪、洪水、乾旱以及超強風暴也開始常態化，極端氣候帶給人類難以想像的災害與損失；除了思考環境要如何永續發展，並減低對地球破壞的程度，從關心自己周遭的環境是最快的參與方式，用藝術介入自然環境議題，也是一種最容易融入生活的實踐方式。



業者計畫於3月底到6月底，接續邀請台灣木雕協會到鎮寶大飯店進行巡迴展，4月3號則在南投國姓鄉滾石部落舉辦具有環保指標的「不插電石雕創作營」，緊接著邀請國內外藝術家進駐埔里參與2025國際木雕創作營、2025年I KOKO國際石雕創作營，向世界展現埔里的藝術活力。