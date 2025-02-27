日本「不老飛俠」熊谷勝秀三度來台　埔里虎頭山升空看見台灣

▲日本飛行傘玩家熊谷勝秀三度來台，於空中鳥瞰台灣埔里美景。（圖／田志興提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

63歲的日本飛行傘玩家熊谷勝秀著迷於從空中「看見台灣」，五年內三度跨海來台，日前登上飛行傘勝地的南投埔里鎮虎頭山，飛越埔里、日月潭等名勝，從台灣地理中心點的天空俯瞰整個水沙連景色，與埔里的天空展開長達11日的「冬季戀歌」。

家住日本名古屋的熊谷勝秀已是63歲的「歐吉桑」，並累積15年飛行傘經驗；他表示日本冬天嚴寒、在高空容易凍傷，不適合玩飛行傘，為享受冬天當空中飛人的極限樂趣，所以選擇氣候較溫暖的台灣屏東與埔里，每次一待就是10天以上；今年則與另一名日本同好結伴來台，並由鎮寶大飯店董事長秘書張家銘負責接待與翻譯。

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張家銘說，埔里因屬盆地地形，虎頭山的熱氣流都在午後形成，下午才是適合飛行的時間；熊谷勝秀也說，來台三次，每次一定會到埔里虎頭山飛行，最遠飛到日月潭與九族文化村上空，而個人在日本最長距離是從岐阜縣飛到長野縣，大約100公里，最高紀錄約4500公尺。

熊谷勝秀也豪氣指出，以他目前63歲的年紀，在飛行傘領域還稱不上最高齡，因為還有81歲的玩家在飛，每次飛行對他都是嶄新挑戰，而這趟飛越台灣地理中心的體驗也令人難忘，只要自己還飛得動，會持續學習不老騎士精神邁向天空。