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埔里育樹季系列活動開跑　校園種蜜源植物引蝶、3／12贈千棵苗木

▲「2025埔里育樹季」系列活動今天起跑。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

▲「2025埔里育樹季」系列活動今天起跑。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

植樹節將屆，埔里鎮公所特別在三至五月規劃「埔里育樹季」系列活動：除連續第7年推動校園植栽、營造蝴蝶棲地，3月12日植樹節當天也將發放1000株左右的苗木，希望民眾一起美化居家周邊環境，也為淨零碳排盡一份力，減緩全球暖化。

今年育樹季首場植樹活動今日上午於南光國小舉辦，由埔里吉祥物「噗哩」及薪傳舞蹈團演出主題舞蹈揭幕，鎮長廖志城及縣議員、鎮民代表等多位來賓，連同師生也冒雨在校園內種下樹苗及蝴蝶食草、蜜源植物，搭配近期降雨形成的濕潤土壤，可望為植物更添生機，讓校園變成蝶蝶的家。

▲「2025埔里育樹季」系列活動今天起跑。（圖／埔里鎮公所提供）

廖志城表示，育樹季植樹每年巡迴1校，也栽種不同種類花草，讓校園環境生態更豐富，吸引更多的蝴蝶；鎮公所今年也持續邀請台一種苗公司合作，由業者贊助醉魚木、馬利筋、長穗木、馬鞭草等花草，並邀集鎮內各國中及國小師生共同栽種，希望重現埔里「蝴蝶王國」美景。

▲「2025埔里育樹季」系列活動今天起跑。（圖／埔里鎮公所提供）

另於3月12日當天，鎮公所將與台一種苗、南投縣政府合作，上午10時在公所大門口發放1000株左右的苗木，種類有山櫻花、茶花、斑葉春不老、含笑、桂花、七里香，還有台一種苗特別提供花色與紋路乍看如同貓臉，又有「貓臉花」可愛別名的三色堇，當天每人以領取2株為原則，數量有限，贈完為止。

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