羅廷瑋憂被罷免「一家7口怎辦」　罷團冷回：你名下4間房還有收租

▲國民黨立委羅廷瑋。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

藍委徐巧芯2日晚間到台中，替同樣面臨罷免的藍委羅廷瑋站台，徐巧芯說，羅廷瑋面對罷免壓力很大，羅曾找她心裡諮商，身上背著一家7口，沒過這關該怎麼辦。羅廷瑋發言時也哽咽，爸爸現在還穿背心幫他跑行程，媽媽曾說家庭沒有很好，才讓他這麼辛苦，「我以我的家為榮。」罷團今（4日）冷回，羅廷瑋名下坐擁四間房屋，其中位在工學路的物件甚至用來對外出租、收取租金，與他口中那個「家庭不好、過得辛苦」的形象，根本天差地遠。

罷團表示，在罷免壓力逐漸升高之際，羅廷瑋選擇在活動上扮演受害者角色，聲稱「如果我被罷免了，我們一家七口怎麼辦？」甚至還搬出母親過往的話：「對不起我們的家庭沒有很好，讓你這麼辛苦。」一連串訴苦言論，企圖博取同情、轉移焦點，但實情曝光後，只讓人感到荒謬與可恥。

罷免團體敲羅行動指出，根據掌握的資訊，羅廷瑋名下坐擁四間房屋，其中位在工學路的物件甚至用來對外出租、收取租金。這樣的資產狀況，與他口中那個「家庭不好、過得辛苦」的形象，根本天差地遠。試問：一位多屋族的立委，真有資格站在台上裝可憐、說自己一家七口沒保障？

罷團表示，一邊收租過活，一邊對外博取憐憫，「這不是毫無誠信，是什麼？」羅廷瑋精於計算、習於演戲，說謊時眼睛都不眨一下，面對罷免的民意反彈，不思檢討，反而用家庭情感當擋箭牌，這種人怎麼配代表市民？怎麼對得起每一位辛苦生活、卻沒有四間房可以靠的市民百姓？

罷團也強調，這場罷免和羅家的牛肉麵毫無關聯，也不是因為出身或家庭背景，而是他根本不適任做一名立法委員。從耍官威嗆醫護態度傲慢，到在國會中屈膝聽命傅崐萁、淪為政治打手，這些才是真正讓人無法接受的原因。「我們要提醒市民：不要被這種政客的假面給騙了。」

罷團強調，他不是弱者，只是演得像。他不是在守護家庭，而是在守住權力。善於心機、滿口謊言，才是真正的羅廷瑋。看清他的真面目，才是真正開始翻轉的第一步。