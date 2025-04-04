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快訊／罷免尹錫悅！從現在起「失去」南韓總統職位　立刻下台

▲▼南韓總統尹錫悅。（圖／路透）

▲尹錫悅的南韓總統職位確定遭到罷免，立刻下台。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓憲法裁判所（憲法法庭）今（4）日上午針對尹錫悅總統彈劾案進行宣判，稍早代理所長文炯培在朗讀判決書時表示，8名法官「全員一致」通過對尹錫悅的彈劾，立刻罷免總統尹錫悅，而尹錫悅從4日上午11時22分（台灣時間上午10時22分）喪失大韓民國總統職位、立刻下台。

文炯培朗讀判決書時指出，尹錫悅親自下令將國會議員「拉下」，已經明顯違反憲法。對此，尹錫悅的辯護律師尹甲根表示，「憲法裁判所罷免總統尹錫悅，是出於政治性的決定，在法理上難以容忍！」

憲法裁判所8名法官一致認為，「尹錫悅動員軍警封鎖國會、侵入並毀損憲法機構，侵害國民的基本人權，已經拋棄守護憲法的義務。因此，罷免被請求人（指尹錫悅）所得到的守護憲法利益，明顯大過因為罷免所必須承擔的國家損失。」

執政黨國民力量稍早表示，「儘管感到遺憾，但仍決定尊重判決結果。對於無法盡到身為執政黨的責任，感到萬分哀痛。」

最大在野黨共同民主黨則表示，「這場屬於光之革命的勝利，屬於偉大的國民。至於尹錫悅、國民力量則必須向全民真誠道歉！」

據悉，尹錫悅是南韓憲政史上，繼2017年3月朴槿惠遭到罷免後，第2位遭到罷免的總統。而朴槿惠同樣出身自保守派政黨新世界黨，該黨為國民力量前身。

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