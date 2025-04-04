美對台實施32％關稅　藍委酸：台灣成為了舔狗

▲中國國民黨立委吳宗憲。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

美國總統川普昨（3日）宣布將對全球多國實施對等關稅政策，其中，台灣的部分定調課徵32％關稅，對此，總統賴清德與行政院長卓榮泰接連強調政府將持續與美方交涉。然而，國民黨立委吳宗憲感慨，我們的台積電過去了、萊豬吃了、軍購買了，結果真心換絕情，成為了舔狗，他也痛批，政府的反應就像沒有反應一樣，只能天佑台灣了。

吳宗憲提到，美國總統川普宣布對台灣實施關稅32%，這對我們來說無疑是一個重擊產業、股市、就業及外資必定會受其影響，不過，船都已經觸礁了，綠營側翼、青鳥們這些人還敲鑼打鼓，喜孜孜地說發現新大陸，因為台灣名字出現在這份關稅名單上，所以跟中國大陸不是同一個國家。

為此，吳宗憲質疑，同樣名單中的聖比爾與密克隆群島關稅、留尼旺島等等，其實也不是國家，當這群人在自HIGH時，有看到台灣人的驚惶與無助嗎？眼中只剩意識形態，完全無視台灣人可能溺水於一波波來的經濟海嘯大浪。

吳宗憲感慨，為了抗中保台，台積電過去了、萊豬吃了、軍購買了，甚至民進黨的非核神主牌都可能要請下台，結果我們真心換絕情，成為了舔狗，面對未來的軍購保護費，我們離stupid不遠了。

吳宗憲直言，大家都知道美國此次關稅要求不合理，連國中生都知道美國沒有更大利益怎麼跟他們交涉談判？但，看到賴清德總統及卓榮泰院長的反應，讓吳宗憲不禁狠酸，就跟沒有反應是一樣的。

以其他國家的應對來看，吳宗憲點出，西班牙總理已先喊出成立援助產業經費與呼籲歐盟成立反制基金，台灣連衝擊影響評估恐怕都沒有做，口號都很會喊，但人民要的很簡單，我們的貨品到底怎麼賣給全世界？

吳宗憲表示，政府現在又說朝野要大團結，對內卻是全面大罷免，一個關稅32%讓大家看清誰才是說謊的小丑，如果能拿鬥垮在野黨的50%力量來拚民生，我們會淪落至此？只能說，暴風雨來了，天佑台灣！