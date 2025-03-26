楊梅休息站車禍4死！他驚見現場1改變傻了：這裡是「先禁」國家

▲楊梅休息站在今年1月發生電動車撞上分隔島4死4傷車禍。（圖／桃園消防局提供）

圖文／CTWANT

國道1號楊梅休息站今年1月25日晚間發生嚴重車禍，1輛電動車撞上護欄後起火，造成4人死亡、4人重傷。時常關注國內交通議題的百萬網紅「Cheap」透露，自己昨（25）日開車經過楊梅休息站，發現多了1塊寫著「禁止使用輔助駕駛」的警示牌，卻沒有其他改善措施，讓他傻眼直呼「原來改善辦法就是立牌子」。

Cheap今（26）日在臉書粉專發文，表示自己昨日開車行經國道1號，忽然看到1塊牌子寫著「禁止使用輔助駕駛」，他正覺得納悶，沒多久又看到相同警示牌，這才發現到了楊梅休息站，「之前這裡發生電動車撞上分隔島，造成4死4傷，哇靠，原來改善辦法就是立牌子，家裡有地雷，政府不幫你拆，還立了牌子說，有地雷，危險！」

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Cheap表示，自己後來想想也很正常，「這裡是先禁國家：中華民國，雖然事情發生後，高公局說：一切符合規範。但事實上就是有問題，哪有開一開突然出現凸起的分隔島壓迫車道的啦，國道警察也說有問題了，就是不改寧願立牌子」。

Cheap坦言，人一定會犯錯，就連職業車手有時候也會發生失誤，更何況是「雞腿換駕照」的台灣人，所以不能只靠「要求每個人都完美開車」來維持安全，當駕駛犯錯時，好的道路設計，就能降低傷害或幫助他們恢復控制，例如設置緩衝區、減速丘、護欄、防撞桶、行人庇護島、視線導引設計等。

貼文曝光後，不少網友留言「這群交通官真的不會承認自己錯誤的」、「這裡設計真的有問題。很多人跟我說其他駕駛都不會撞到，一定是撞到的人自己不專心。拜託！看看全台灣哪個休息區服務區死那麼多人。駕駛固然有問題，但同樣有問題的設計就不需要改」、「高工局現在如果說有問題，那肯定要國賠，所以怎麼可能承認」。

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